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Варди - лидер АПЛ по голам после 30 лет
У Джейми 93 гола, как и у экс-форварда Иана Райта
Faisal HQ / Автор неизвестен
В матче 13-го тура чемпионата Англии
За "лис" дважды забил форвард Джейми Варди - англичанин поразил ворота соперника на 34-й и 42-й минутах встречи.
Таким образом, у нападающего 93 забитых мяча в рамках АПЛ после 30 лет. Джейми лидирует по этому показателю среди игроков вместе с Ианом Райтом.
В текущем сезоне английского первенства 34-летний Варди принял участие в 13 матчах, в которых записал на свой счет 9 голов и 1 ассист.
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