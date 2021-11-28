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Варди - лидер АПЛ по голам после 30 лет

Англия
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У Джейми 93 гола, как и у экс-форварда Иана Райта

Варди - лидер АПЛ по голам после 30 лет

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

В матче 13-го тура чемпионата Англии "Лестер" дома победил "Уотфорд" со счетом 4:2.

За "лис" дважды забил форвард Джейми Варди - англичанин поразил ворота соперника на 34-й и 42-й минутах встречи.

Таким образом, у нападающего 93 забитых мяча в рамках АПЛ после 30 лет. Джейми лидирует по этому показателю среди игроков вместе с Ианом Райтом.

В текущем сезоне английского первенства 34-летний Варди принял участие в 13 матчах, в которых записал на свой счет 9 голов и 1 ассист.

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В статье: Джейми Варди Лестер Сити
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Источник:
Gracenote Live

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