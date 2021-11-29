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Форвард Ливерпуля досрочно покинул турнир по FIFA, чтобы сыграть в настоящем матче мерсисайдцев
И такое бывает!
Getty Images / Global Images Ukraine
Футболист "Ливерпуля" Диогу Жота был вынужден досрочно покинуть турнир по FIFA 22, чтобы сыграть в настоящем матче "красных" против "Саутгемптона" (4:0). Забавно, что забив свой первый гол спустя полторы минуты от стартового свистка (Жота отличился дублем), португальский нападающий оригинально отпраздновал – он сделал вид, что играет на джойстике.
Все утро матчдэя игрок провел на международном квалификационном турнире FIFA 22.
Диогу великолепно играет в футбольный симулятор FIFA. В феврале Жота занял первое место в таблице лидеров FIFA Ultimate Team Champions, он выиграл 30 матчей. В мае 2020-го португалец одолел партнера по команде Трента Александра-Арнольда в финале FIFA 20 ePremier League Invitational.
GOAL!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) November 27, 2021
⚡️ Electric start from Liverpool!@DiogoJota18 slots in from close range to fire @LFC into an early lead.#beINPL #LIVSOU
Watch Now ???? https://t.co/hkoevnV6B4 pic.twitter.com/2Iyfw0PFYF
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