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Форвард Ливерпуля досрочно покинул турнир по FIFA, чтобы сыграть в настоящем матче мерсисайдцев

Англия
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И такое бывает!

Форвард Ливерпуля досрочно покинул турнир по FIFA, чтобы сыграть в настоящем матче мерсисайдцев

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Футболист "Ливерпуля" Диогу Жота был вынужден досрочно покинуть турнир по FIFA 22, чтобы сыграть в настоящем матче "красных" против "Саутгемптона" (4:0). Забавно, что забив свой первый гол спустя полторы минуты от стартового свистка (Жота отличился дублем), португальский нападающий оригинально отпраздновал – он сделал вид, что играет на джойстике.

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Все утро матчдэя игрок провел на международном квалификационном турнире FIFA 22.

Диогу великолепно играет в футбольный симулятор FIFA. В феврале Жота занял первое место в таблице лидеров FIFA Ultimate Team Champions, он выиграл 30 матчей. В мае 2020-го португалец одолел партнера по команде Трента Александра-Арнольда в финале FIFA 20 ePremier League Invitational.

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В статье: FIFA Ливерпуль Диогу Жота FIFA 22
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