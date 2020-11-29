Отверженный по-португальски. Трудный путь Диогу Жота, новой звезды Ливерпуля

"Гондомар", в котором вингер "Ливерпуля" оказался в девятилетнем возрасте, никогда в своей истории не поднимался выше второго португальского дивизиона. Свои тренировки юный Диогу Жота проводил на синтетическом поле, а когда его спрашивали, кто является его кумиром, то называл Пабло Аймара. Первый тренер португальца Рубен Карвалью вспоминал, что парень очень любил тренировки и всегда работал на пределе.

Полное имя игрока звучит как Диогу Хосе Тейшейра да Силва, но чтобы выделяться среди сверстников и он решил написать на спине "Diogo J". Со временем эта "J" превратилась в "Jota", прозвище, которое сейчас знают по всему миру.

Удивительно, но в свое время Диогу Жота пролетел как фанера над Парижем мимо клуба своего родного города "Порту". Он не заинтересовал их, потому юный португалец оказался в "Пасуш Феррейра". Этот факт еще более удивителен от того, что от домашнего стадиона "Порту" "Драгау" до дома Жоты всего несколько километров. Да, потом они все-таки воссоединились, но очень странно, что клуб, славящийся своим умением находить и развивать молодых игроков, пропустил будущего игрока сборной.

В отличии от многих португальцев, Диогу Жоту не окружали люди, которые нашептывали ему на ухо, как же он хорош. Никаких многочисленных агентов, скаутов, которые бы обещали ему большое будущее и золотые горы. Он рос сам по себе и потому рассчитывал лишь на самого себя. Хорошее качество, которое пришлось кстати сейчас, когда Диогу стал состоявшимся игроком.

В "Пасуше" Диогу Жота оказался также отчасти от некого недоверия, которое ему оказали в "Гондомаре". Несмотря на то, что он считался одним из лучших в академии клуба и забивал очень много, его ни разу не привлекли к тренировкам с главной командой. Сам игрок считал, что уже был готов к такому переходу, но тренеры были иного мнения.

"Для своего возраста у него был действительно сильный менталитет, – рассказывает бывший одноклубник Диогу Жоты по "Пасуш" Пеле. – Помню, как мы играли на "Алваладе". Перерыв, раздевалка, счет 1:1. Он вошел и спросил остальную команду: "Ребята, вы не хотите выиграть эту игру?" Я и Бруно Морейра (28-летний центрфорвард) посмотрели друг на друга, потом на него. Мы спросили его, почему он это спрашивает. Он ответил: "Потому что тебе нужно давать мне больше мяч!" Я посмотрел на него и подумал про себя: "Ему девятнадцать, а у него уже такое мышление. Невероятно".

А ведь он действительно уже мог требовать от более старших партнеров больше играть на него. За два десятка матчей в элитном португальском дивизионе Диогу Жота забил двенадцать мячей. Один из них – победный в ворота "Порту". Несмотря на все свои успехи, Диогу продолжал жить вместе с парнями из академии в общежитии. И это притом, что на тот момент у него уже была девушка. Немалую часть своего свободного времени португалец проводил наедине с PlayStation. Хоть это и выглядело почти как зависимость, но окружение Жоты понимало, что он знает, чего хочет от своей футбольной карьеры.

Люди, которые пересекались с Диогу Жотой в "Гондомаре" и "Пасуш Феррейре" говорили, что у него склад ума андердога. Он непоколебим в вере в себя, однако это не значит, что он считает себя лучшим в профессии.

Старый друг Жоты в интервью The Athletic сказал следующее: "У Диогу есть некоторая неуверенность, но она подталкивает его больше, чем игроков с большим талантом".

"Никто не делает таких вещей, как Жота, не имея при этом реальных амбиций, – слова Жорже Симау, одного из тренеров первой команды "Пасуш Феррейры. – Когда он подписал контракт с "Порту" (аренда в сезоне 2016 года), я сказал одному португальскому сайту, что Жота для меня является преемником Криштиану Роналду. Очевидно, что в то время это было довольно серьезное заявление, ведь Диогу сыграл только за "Пасуш" и не смог проявить себя в "Атлетико Мадрид". Когда Жота подписал контракт с "Ливерпулем", то я поздравил его смской. Спустя пять секунд в ответ он мне прислал ту старую статью о нем и Роналду. Это было самое первое, что он прислал! Должно быть, он добавил ее в закладки. Невероятно! Он не забыл".

"Он молодой игрок, очень быстрый, играющий вертикально. Очень хорошо держит мяч и отлично бежит, – прокомментировал переход спортивный директор "Атлетико" Хосе Луис Каминеро. – Он выделяется своей индивидуальностью и универсальностью, потому что может сыграть на нескольких позициях".

Кто бы мог подумать, что эти слова хоть и станут пророческими, но никакого отношения к "матрасникам" иметь не будут? За те три года, которые он принадлежал клубу Диего Симеоне, на поле он не появился ни разу. Виной тому высокая конкуренция в средней линии, а также тактические моменты. К своим игрокам Симеоне всегда предъявлял самые высокие требования и посчитал, что Диогу Жота не в состоянии их выполнить. Также некоторые источники сообщают, что португалец не был главной целью Симеоне. Отчасти его ему навязали сверху: от президента клуба Мигеля Анхеля Хиля и агента Жорже Мендеша.

В 2017 году "Атлетико" запретили регистрировать новых игроков. Даже это не позволило Диогу Жота остаться в Мадриде. Его отправили в "Вулверхэмптон" к Нуну Эшпириту Санту, с которым он уже был знаком благодаря предыдущей аренде в "Порту". Шикарная игра за "волков" привела к выкупу прав за 14 млн евро. Получается, что "Атлетико" заработал 11,2 млн евро. У них было право контрвыкупа за 20 млн евро, но вместо этого спустя еще год португалец оказался в "Ливерпуле".

В Англии освоиться помог тот факт, что "Вулверхэмптон" приобрел большое количество португальских игроков. Среди болельщиков даже стало ходить шутливое название "Портулхэмптон". С некоторыми из игроков Жота был знаком с детства, с другими познакомился на месте и они стали вместе ходить по ресторанам или проводить совместные ужины дома. 17 голов Диогу в Чемпионшипе помогли "Вулверхэмптону" подняться в Премьер-лигу. Старт в элитном дивизионе получился смазанным, в том числе из-за травмы лодыжки. Эшпириту Санту, который раньше играл 3-4-3, пошел ради португальца на изменение схемы на 3-5-2, что помогло Жота наконец забить первый гол, причем в ворота "Челси".

С того времени он забил десять голов и отдал семь голевых передач. На счету Жота хет-трик, а также первый за сорок лет гол "Вулверхэмптона" в еврокубках. Все свое свободное время, как и в детстве, Диогу проводил за футболом. Виртуальным. Его любимые игры – Football Manager и FIFA. По его словам, они помогают ему лучше понимать тактику, а также развлекаться. В Football Manager Диогу Жота берет слабые команды и поднимает их из низших лиг. "Так я лучше понимаю жизнь главного тренера. Через что он проходит, с чем ему приходится мериться и какие решения принимает".

Как Диогу Жота оказался в "Ливерпуле"? Все просто. У клуба были давние положительные взаимоотношения с его агентом Жорже Мендешем. Последней совместной сделкой был переход из "Монако" Фабиньо. За Жотой наблюдали с 2016 года, когда он был в аренде в "Порту". Юрген Клопп дал задачу, что клубу нужен еще один форвард. Скаутский отдел принес ему следующий список: Жота ("Вулверхэмптон"), Вернер ("РБ Лейпциг"), Сарр ("Уотфорд") и Дэвид ("Гент").

Пандемия коронавируса вычеркнула Вернера – его бы не потянули финансово. Дэвид был слишком молод и ему нужна была бы игровая практика. Жоту анализировали в течение двадцати игр, но наибольшее влияние оказало то, как он сыграл против "Ливерпуля". Клопп пришел к выводу, что потенциал португальца способен стимулировать конкуренцию в команде. Как же он оказался прав!

Диогу Жота на новом месте работы уже успел отметиться в забавном инциденте. В матче с "Лестером", в котором португалец забил гол, весь матч игрок получал или по ногам, или толчки в корпус. После одного из подобных моментов хавбек посмотрел в сторону судьи и крикнул: "В следующий раз я нырну". Этот момент попал в телевизионную трансляцию, а пустые трибуны позволили расслышать сказанное. Гол в ворота "лис" стал четвертым домашним голом (забитым на "Энфилде") Жоты в сезоне и позволил установить новый рекорд. До этого были огорчены "Арсенал", "Шеффилд Юнайтед" и "Вест Хэм".

Когда Жота играл за "Пасуш Феррейра", то выходил на поле в качестве левого полузащитника или если команда играла в три центральных, то все равно тяготел к левому флангу. Позже его передвинули на место форварда. При Фонсеке Диогу стал вторым нападающим, однако сам игрок заявлял следующее: "Предпочитаю играть ложной девяткой или позади другого форварда. Чувствую ли я себя вингером? Я знаю, что на бумаге все выглядит так, но на поле все по-другому. Предпочитаю двигаться в середину и больше участвовать в игре. Скажем так, я особый тип нападающего". Сейчас же Жота на "Энфилде" используется в качестве прямой замены для Мо Салаха и Роберто Фирмино, причем смотрится куда увереннее бразильца.

"Когда ты играешь уверенно и знаешь, что многое за тебя сделает Робертсон, ты просто ищешь пространство, – прокомментировал рекордный мяч в эфире Sky Sports бывший защитник "МЮ" Патрис Эвра. – Обычно вместо него [Жоты] играет Салах, но Диогу понимает свою важность для Клоппа, зная, что Салах сейчас не помощник".

Свое восхищение также не смог скрыть бывший защитник "Арсенала" Фредди Юнгберг: "Какой великий игрок и какой прекрасный гол! Он мне всегда нравился. Еще со времен его игры за "Вулверхэмптон". Конечно, у них потрясающая тройка, но тебе нужны также другие игроки подобного уровня, чтобы они безболезненно заменяли друг друга. То, что он делает сейчас, на вес золото. Так берутся трофеи".

Майка Ричардс, экс-игрок "Сити", добавил: "Когда он был в составе "вулвз", то многие задавались вопросом, сможет ли он повторить свою игру на более высоком уровне. И он действительно преуспевает. Его форма со времени прибытия в "Ливерпуль" взлетела до небес".