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Юрген Клопп: Если Левандовский не получил в этом году – не получит никогда
Немец категоричен
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался о Золотом мяче и поделился мнением о 7-м месте Мохамеда Салаха в голосовании. "Месси только за его карьеру можно давать Золотой мяч каждый раз", – приводит его слова корреспондент клуба Нил Джонс.
Klopp on Salah's Ballon d'Or position— Neil Jones (@neiljonesgoal) November 30, 2021
"Yes, I was surprised to be honest. Is it journalists who vote? Then don't ask me, it's your fault!"#LFC
"Да, я был удивлен (местом Салаха), если честно. Это журналисты голосуют? Тогда не спрашивайте меня, это ваша вина!
Всегда можно дать Золотой мяч Месси за его карьеру, но если на этот раз вы не отдали награду Левандовскому, он никогда не получит ее.
А Мо, конечно же, должен располагаться выше", – сказал немец.
Klopp: "You can always give it [Ballon d'Or] to Lionel Messi for the career he's had, but if you don't give it to Robert Lewandowski this time, then he will never get it. And Mo should have been higher up, definitely." #LFC— Neil Jones (@neiljonesgoal) November 30, 2021
Напомним, что вчера на церемонии награждения France Football Месси выиграл 7 Золотой мяч. Он опередил Роберта Левандовского на 33 балла в голосовании.
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