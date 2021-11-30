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Юрген Клопп: Если Левандовский не получил в этом году – не получит никогда

Англия
(1 голосов)

Немец категоричен

Юрген Клопп: Если Левандовский не получил в этом году – не получит никогда

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался о Золотом мяче и поделился мнением о 7-м месте Мохамеда Салаха в голосовании. "Месси только за его карьеру можно давать Золотой мяч каждый раз", – приводит его слова корреспондент клуба Нил Джонс.

"Да, я был удивлен (местом Салаха), если честно. Это журналисты голосуют? Тогда не спрашивайте меня, это ваша вина!

Всегда можно дать Золотой мяч Месси за его карьеру, но если на этот раз вы не отдали награду Левандовскому, он никогда не получит ее.

А Мо, конечно же, должен располагаться выше", – сказал немец.

Напомним, что вчера на церемонии награждения France Football Месси выиграл 7 Золотой мяч. Он опередил Роберта Левандовского на 33 балла в голосовании.

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В статье: Роберт Левандовский Юрген Клопп Лионель Месси Ливерпуль Мохамед Салах
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Комментарии (9)
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Zapp Brannigan (Київ)
30.11.2021 в 19:44
Ну чому не отримає? Якщо Баварія ЛЧ бере, то шанси зростають...
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
30.11.2021 в 19:06
А может и в следующем сезоне для Лейса дать золотой мяч?! Он вот как вытягивает ПСЖ, даже Мбапе против него смотрится плохо))))))))))
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0
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walcom (Киев)
30.11.2021 в 19:07
в следующем ждем Рона)
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0
0
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sergkir
30.11.2021 в 19:03
Клоунада!
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0
0
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Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
30.11.2021 в 18:52
Це заговор проти колишніх країн варшавського договору...
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+2
0
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ПетроФ (Луцьк)
30.11.2021 в 18:33
Рауль, Ібрагімович, Індзагі. Анрі теж не отримали свого мячика. Так що в Левандовського гідна компашк.
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+2
0
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walcom (Киев)
30.11.2021 в 19:06
ну я б Индзаги вычеркнул бы
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0
0
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WuTаng (Київ)
30.11.2021 в 19:17
Ярмоленка забув написати
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+1
-1
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Zapp Brannigan (Київ)
30.11.2021 в 19:42
Я б замість Індзагі Дель П'єро назвав би, якщо вже про Юве говорити!
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0
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