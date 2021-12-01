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Начало второго тайма Саутгемптон – Лестер отложили. Вновь фанату стало плохо
Уже второй случай за вечер
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"Саутгемптон" принимает дома "Лестер" в рамках 14-го тура Премьер-лиги(2:2, второй тайм). Команды вышли на поле позже назначенного времени из-за необходимости обеспечить неотложную помощь фанату.
Что вызвало ситуацию, угрожающую здоровью болельщика, не сообщается.
Ранее матч "Уотфорд" – "Челси" был прерван на 35 минут из-за идентичной ситуации.
There will be a delay to kick-off for the second half due to a medical emergency in the stands.#SouLei— Leicester City (@LCFC) December 1, 2021
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