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Начало второго тайма Саутгемптон – Лестер отложили. Вновь фанату стало плохо

Англия
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Уже второй случай за вечер

Начало второго тайма Саутгемптон – Лестер отложили. Вновь фанату стало плохо

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

"Саутгемптон" принимает дома "Лестер" в рамках 14-го тура Премьер-лиги(2:2, второй тайм). Команды вышли на поле позже назначенного времени из-за необходимости обеспечить неотложную помощь фанату.

Что вызвало ситуацию, угрожающую здоровью болельщика, не сообщается.

Ранее матч "Уотфорд" – "Челси" был прерван на 35 минут из-за идентичной ситуации.

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В статье: "Саутгемптон" Лестер Сити
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