Начало второго тайма Саутгемптон – Лестер отложили. Вновь фанату стало плохо

"Саутгемптон" принимает дома "Лестер" в рамках 14-го тура Премьер-лиги(2:2, второй тайм). Команды вышли на поле позже назначенного времени из-за необходимости обеспечить неотложную помощь фанату.

Что вызвало ситуацию, угрожающую здоровью болельщика, не сообщается.

Ранее матч "Уотфорд" – "Челси" был прерван на 35 минут из-за идентичной ситуации.

