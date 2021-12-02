Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Никогда не знаешь, что может произойти". Как Роналду мотивировал партнера историей о победе в ЛЧ
Криштиану – настоящий лидер
Getty Images / Global Images Ukraine
На одной из тренировок "Манчестер Юнайтед" на базе в Кэррингтоне операторы запечатлели игроков первой команды – Криштиану Роналду и Алекса Теллеса. На видео можно услышать, что 36-летний португальский футболист говорит бразильскому защитнику:
"Мы выиграли Лигу чемпионов. В следующем году мы снова выиграли ее. Ты никогда не знаешь, что может случиться. Никогда не знаешь".
Криштиану вел речь о сезоне-2015/16 и кампании 2016/17, когда "Реал" выиграл два трофея ЛЧ подряд. Отметим, что в текущем сезоне Роналду забил 10 голов в 15 матчах за "Юнайтед" во всех соревнованиях.
Популярное сейчас
- Это футбол Де Дзерби. Шахтер возглавил ТОП команд мира с самой короткой средней дистанцией передачи
- Срна: Попробуем усилиться и сделать Шахтер еще сильнее, чем он есть
- Дерби без интриги. Эвертон - Ливерпуль 1:4. Видео голов и обзор матча
- Агент Ярмоленко отреагировал на информацию об интересе Дженоа
- Дополнительная мотивация. Обладатель Золотого мяча получит в подарок роскошные часы. ФОТО
- Король Нидерландов лично отвез Фейенорд в Прагу на матч Лиги конференций