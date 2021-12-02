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"Никогда не знаешь, что может произойти". Как Роналду мотивировал партнера историей о победе в ЛЧ

Англия
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Криштиану – настоящий лидер

"Никогда не знаешь, что может произойти". Как Роналду мотивировал партнера историей о победе в ЛЧ

Getty Images / Global Images Ukraine

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На одной из тренировок "Манчестер Юнайтед" на базе в Кэррингтоне операторы запечатлели игроков первой команды – Криштиану Роналду и Алекса Теллеса. На видео можно услышать, что 36-летний португальский футболист говорит бразильскому защитнику:

"Мы выиграли Лигу чемпионов. В следующем году мы снова выиграли ее. Ты никогда не знаешь, что может случиться. Никогда не знаешь".

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Криштиану вел речь о сезоне-2015/16 и кампании 2016/17, когда "Реал" выиграл два трофея ЛЧ подряд. Отметим, что в текущем сезоне Роналду забил 10 голов в 15 матчах за "Юнайтед" во всех соревнованиях.

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В статье: Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Алекс Теллес
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Источник:
sportbible.com

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