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Каррик: Роналду не любит прессинговать? Возможно, это миф

Англия
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Майкл, объясните

Каррик: Роналду не любит прессинговать? Возможно, это миф

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Исполняющий обязанности менеджера "Манчестер Юнайтед" Майкл Каррик прокомментировал популярное мнение о том, что португальский нападающий команды Криштиану Роналду не любит прессинговать защитников во время матчей, тем самым сводя на нет возможность давить высоким блоком.

"Возможно, это миф. А может, так оно и есть. За свою карьеру Криштиану успешно играл за разные команды, в разных стилях, забивал за каждую из них. Уверен, что он продолжит забивать, я в этом не сомневаюсь".

"Игроки адаптируются, им нужно обладать разными качествами и уметь играть в различных стилях. Мы играем в разных стилях. У Рангника прекрасный послужной список, проверенный временем и подтвержденный результатами. Игроки ждут шанса поработать с немцем".

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В статье: Криштиану Роналду Майкл Каррик Манчестер Юнайтед
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Источник:
ESPN

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