Каррик: Роналду не любит прессинговать? Возможно, это миф

Исполняющий обязанности менеджера "Манчестер Юнайтед" Майкл Каррик прокомментировал популярное мнение о том, что португальский нападающий команды Криштиану Роналду не любит прессинговать защитников во время матчей, тем самым сводя на нет возможность давить высоким блоком.

"Возможно, это миф. А может, так оно и есть. За свою карьеру Криштиану успешно играл за разные команды, в разных стилях, забивал за каждую из них. Уверен, что он продолжит забивать, я в этом не сомневаюсь".