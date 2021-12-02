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Каррик: Роналду не любит прессинговать? Возможно, это миф
Майкл, объясните
Getty Images / Global Images Ukraine
Исполняющий обязанности менеджера "Манчестер Юнайтед" Майкл Каррик прокомментировал популярное мнение о том, что португальский нападающий команды Криштиану Роналду не любит прессинговать защитников во время матчей, тем самым сводя на нет возможность давить высоким блоком.
"Возможно, это миф. А может, так оно и есть. За свою карьеру Криштиану успешно играл за разные команды, в разных стилях, забивал за каждую из них. Уверен, что он продолжит забивать, я в этом не сомневаюсь".
"Игроки адаптируются, им нужно обладать разными качествами и уметь играть в различных стилях. Мы играем в разных стилях. У Рангника прекрасный послужной список, проверенный временем и подтвержденный результатами. Игроки ждут шанса поработать с немцем".
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