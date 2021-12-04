АПЛ. Ньюкасл впервые берет три очка, Брайтон не побеждает в десяти турах подряд

Первый клиншит и первая победа в сезоне. “Ньюкасл” покидает последнее место чемпионата Англии, переиграв в матче за шесть очков “Бернли”.

Единственный мяч забил Каллум Уилсон. Эпизод получился курьезным. Уиллок выполнил кросс в штрафную, вратарь “Бернли” Поуп поймал мяч, но затем уронил его, врезавшись в Фабиана Шера. Мяч подобрал Уилсон и форварду “Ньюкасла” не составило труда попасть по пустым воротам. Игроки “Бернли” требовали отменить гол, но нужно признать, это скорее была техническая ошибка Поупа, чем фол.

Перед пропущенным голом “Бернли” потерял из-за травмы Корне, своего лучшего игрока атаки, и без экс-форварда “Лиона” у гостей мало что получалось впереди. Во втором тайме “Бернли” все же отправил мяч в сетку, но Родригес был в офсайде.

Впереди у “Ньюкасла” матчи с “Лестером”, “Ливерпулем”, “Манчестер Сити” и “Манчестер Юнайтед”, так что первая победа была добыта более, чем своевременно.

В очередной раз сыграл вничью “Брайтон”. “Чайки” не выигрывают во всех турнирах уже 12 поединков подряд, но девять из этих матчей закончились ничейным счетом.

“Сотон” забил первым, после того как Броя двумя передачами Салису и Редмонда вышел на ворота Санчеса. Хозяева создавали больше моментов, и последние десять минут проводили в большинстве – Троссард повредил руку и не смог продолжить матч, когда гости уже провели три замены.

Но “Брайтон” вновь продемонстрировал характер. И снова гол в конце матча забил Мопе. Француз спас для “Брайтона” ничью в матче с “Пэлас”, забив на 90+5 минуте, в прошлом туре он забил “Вест Хэму” мяч на 89-й минуте, а сегодня – на 90+8. У “Брайтона” был штрафной, первый удар не получился, но после отскока Модер вернул мяч в штрафную, и Мопе забил свой шестый гол в АПЛ – 1:1.

Чемпионат Англии, 15-й тур

Ньюкасл, “Сент-Джеймс Парк”

“Ньюкасл” – “Бернли” 1:0

Гол: Уилсон 40

“Ньюкасл”: Дубравка – Манкильо, Лассельс, Шер, Льюис – Альмирон (Фернандес 84), Шелви, Уиллок, Сен-Максимен (Мерфи 90+4) – Уилсон, Жоэлинтон

“Бернли”: Поуп – Тэйлор, Тарковски, Коллинз, Лоутон (Робертс 75) – Макнил, Браунхилл, Уэствуд, Гудмундссон (Родригес 81) – Корне (Выдра 32), Вуд

Предупреждение: Коллинз 76

Саутгемптон, “Сент-Мэрис”

“Саутгемптон” – “Брайтон” 1:1

Голы: Броя 29 – Мопе 90+8

“Саутгемптон”: Маккарти – Ливраменто, Лянко, Салису, Уокер-Питерс – Редмонд, Уорд-Проуз, Ромеу, Телла (Эльюнусси 84) – Адамс, Броя (Адам Армстронг 81)

“Брайтон”: Санчес – Берн, Даффи, Велтман (Модер 79) – Кукурелья, Мвепу, Биссума, Гросс (Конолли 55), Лэмпти (Марч 63) – Мопе, Россард

Предупреждения: Телла 69, Салису 80, Эльюнусси 90+4, Ромеу 90+7 – Даффи 45, Биссума 74

Вулверхэмптон, “Молинью”

“Вулверхэмптон” – “Ливерпуль” 0:1

Гол: Ориги 90+4