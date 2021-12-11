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АПЛ. Манчестер Сити - Вулверхэмптон 1:0. Чисто английское судейство
Сити доминировал, но смог выиграть только после странного решения рефери
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Только “Манчестер Сити”, “Челси” и “Ливерпуль” пропустили меньше “Вулверхэмптона” в этом сезоне, но только “Норвич” забил меньше голов, чем “волки” в 14 турах АПЛ. Сегодняшняя игра “Вулверхэмптона” была своего рода демонстрацией этой статистики – гости очень дисциплинированно и организованно защищались, но практически не угрожали воротам “Манчестер Сити”. “Вулверхэмптон” в четвертом матче подряд не может забить, и как в прошлом туре с “Ливерпулем”, минимально проиграл лидеру. Но если “красные” забили гол благодаря гению Салаха, то “Сити” помогли странные решения рефери Джонатана Мосса и его ассистента у видео Андре Маринера.
В первом тайме было не так много футбола, сколько того, что в британских футбольных соцсетях называется “shithousery”. Мосс мало вмешивался в игру, и команды часто действовали друг против друга на грани фола, вырисовывались и интересные индивидуальные дуэли. В частности пару раз столкнулись Саисс и Стерлинг. Форвард “Сити” очень старался заработать пенальти, и в целом часто падал после столкновений с марокканцем, чем только вызывал возмущение защитника “Вулвз”. В другом эпизоде Стерлинг оставил не у дел Саисса, прокинув мимо него мяч в штрафной “Вулверхэмптона”, но случайно задел центрбека по лицу и Саисс упал как подкошенный и принялся изображать страшные муки. В дальнейших эпизодах со Стерлингом уже играл не Саисс, а Коуди.
Patience is key ????— Manchester City (@ManCity) December 11, 2021
???? 0-0 ???? #ManCity pic.twitter.com/mpEWaMJESs
У “Сити” было крайне мало моментов, Килмен очень хорошо справлялся с Грилишем, а опасность воротам Са исходила в основном от Канселу, который играл сегодня справа вместо Уокера (на противоположном фланге действовал Зинченко).
В конце тайма Мосс решил стать протагонистом матча. За пять минут рефери выдал пять желтых карточек, причем две – одному игроку.
Можно долго спорить о том, должен ли рефери учитывать такое абстрактное понятие как “дух игры”, принимая решение, которое решительным образом влияет на результат, но Рауль Хименес в первую очередь должен винить за удаление себя. Сначала он сфолил в центре поля на Родри, а потом, вероятно еще пребывая под действием адреналина, заблокировал исполнение штрафного. Между двумя желтыми карточками не прошло и минуты, “Вулвз” остался в меньшинстве.
31 - Only 31 seconds separated Raúl Jiménez's first and second yellow cards (45:50-46:21). It's his first red card in his 102nd Premier League appearance, while he's the first Mexican to be sent off in the competition. Orders.— OptaJoe (@OptaJoe) December 11, 2021
Можно вспомнить о том, что в прошлом сезоне “Манчестер Сити” проиграл на своем поле, играя в большинстве против “Лидса”, но такие результаты случаются крайне редко.
В этот раз у “Манчестер Сити” все было под контролем. Команда Гвардиолы усилила давление на ворота “Вулвз” и гол в ворота Са был делом времени. В одном из эпизодов Коуди вынес мяч с линии после удара Гюндогана. Казалось, еще немного, и мяч перетнет линию ворот “Вулвз”.
Но “Манчестер Сити” забил такой гол, которым сложно будет гордиться. Очередная подача в штрафную, и мяч попадает в подмышку Моутиньо. Мосс указал на точку, Маринеру крутил повтор эпизода с нескольких камер, и казалось очевидным, что мяч попал в корпус игрока “Вулвз”. Однако VAR подтвердил решение рефери. К точке подошел Стерлинг и уверенно забил свой сотій гол в АПЛ.
Остаток матча прошел в атаках “Манчестер Сити”, супермомент не реализовал Грилиш, и итоговая статистика ударов более чем показательна – 24 против трех (10-2 в створ). Но единственный удар, который привел к голу был забит с очень сомнительного пенальти.
Man City 1-0 Wolves— The Analyst (@OptaAnalyst) December 11, 2021
100 PL goals for Raheem Sterling, 32 PL wins in 2021 for City and a theoretically dominant display.... yet Wolves will still feel like they deserved a point. What a sport. pic.twitter.com/OvZO2DzVG6
Чемпионат Англии, 16-й тур. Манчестер, “Этихад”
“Манчестер Сити” – “Вулверхэмптон” 1:0
Гол: Стерлинг 66 (пен.)
“Манчестер Сити”: Эдерсон – Канселу, Диаш, Лапорт, Зинченко – Бернарду Силва, Родри, Гюндоган (Фоден 56) – Грилиш (Де Брюйне 73), Жезус, Стерлинг
“Вулверхэмптон”: Са – Килман, Коуди, Саисс – Семеду, Дендокер (Поденсе 87), Моутиньо, Невеш (Тринкао 82), Аит-Нури – Хименес, Траоре (Хван 67)
Предупреждения: Диаш 40, Родри 43, Канселу 81 – Хименес 45+1, Хименес 45+2, Невеш 45+3, Дендокер 78
Удаление: Хименес 45+2
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