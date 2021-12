АПЛ. Манчестер Сити - Вулверхэмптон 1:0. Чисто английское судейство

Только “Манчестер Сити”, “Челси” и “Ливерпуль” пропустили меньше “Вулверхэмптона” в этом сезоне, но только “Норвич” забил меньше голов, чем “волки” в 14 турах АПЛ. Сегодняшняя игра “Вулверхэмптона” была своего рода демонстрацией этой статистики – гости очень дисциплинированно и организованно защищались, но практически не угрожали воротам “Манчестер Сити”. “Вулверхэмптон” в четвертом матче подряд не может забить, и как в прошлом туре с “Ливерпулем”, минимально проиграл лидеру. Но если “красные” забили гол благодаря гению Салаха, то “Сити” помогли странные решения рефери Джонатана Мосса и его ассистента у видео Андре Маринера.

В первом тайме было не так много футбола, сколько того, что в британских футбольных соцсетях называется “shithousery”. Мосс мало вмешивался в игру, и команды часто действовали друг против друга на грани фола, вырисовывались и интересные индивидуальные дуэли. В частности пару раз столкнулись Саисс и Стерлинг. Форвард “Сити” очень старался заработать пенальти, и в целом часто падал после столкновений с марокканцем, чем только вызывал возмущение защитника “Вулвз”. В другом эпизоде Стерлинг оставил не у дел Саисса, прокинув мимо него мяч в штрафной “Вулверхэмптона”, но случайно задел центрбека по лицу и Саисс упал как подкошенный и принялся изображать страшные муки. В дальнейших эпизодах со Стерлингом уже играл не Саисс, а Коуди.

У “Сити” было крайне мало моментов, Килмен очень хорошо справлялся с Грилишем, а опасность воротам Са исходила в основном от Канселу, который играл сегодня справа вместо Уокера (на противоположном фланге действовал Зинченко).

В конце тайма Мосс решил стать протагонистом матча. За пять минут рефери выдал пять желтых карточек, причем две – одному игроку.

Можно долго спорить о том, должен ли рефери учитывать такое абстрактное понятие как “дух игры”, принимая решение, которое решительным образом влияет на результат, но Рауль Хименес в первую очередь должен винить за удаление себя. Сначала он сфолил в центре поля на Родри, а потом, вероятно еще пребывая под действием адреналина, заблокировал исполнение штрафного. Между двумя желтыми карточками не прошло и минуты, “Вулвз” остался в меньшинстве.

31 - Only 31 seconds separated Raúl Jiménez's first and second yellow cards (45:50-46:21). It's his first red card in his 102nd Premier League appearance, while he's the first Mexican to be sent off in the competition. Orders.