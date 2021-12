На Стэмфорд Бридж опять идут дожди. АПЛ. Челси – Лидс Юнайтед 3:2

"Челси" часто начинает поединки крайне интенсивно, явно с целью забить быстрый гол. В случае с "Лидсом" "синие" стартовали с огромным желанием, хоть и не получили дивиденды. В рамках первых 15 минут заряженные хозяева полностью оккупировали чужую половину, быстро двигали по ней мяч, сканируя зоны. С последним элементом было туговато, ведь персональный прессинг гостей работал без сбоев – Тьяго Силве, единственному относительно свободному игроку "пенсионеров", регулярно приходилось тащить снаряд вперед самостоятельно.

Активность подопечных Тухеля плавно снизилась под аккомпанемент дождя. "Лидс" ожидаемо начал подходить поближе к воротам "Челси". Менди справился с ударом Рафиньи со штрафного, однако ничего не смог сделать с его же выстрелом с 11-метровой отметки (0:1). Точку привез Алонсо: одной ногой испанец сыграл в мяч, а второй параллельно рубил Дэниэла Джеймса в единоборстве. Как раз тот момент, когда фанаты "синих" могут посетовать на оборонительные навыки Маркоса. Середина первого тайма однозначно осталась за "павлинами".

Спешка "Челси" немного сказывалась на качестве игры, к примеру, абсолютно не поспевал за партнерами Рубен Лофтус-Чик, а в одном из эпизодов не выдержали нервы у Риса Джеймса. Защитник в грубом подкате чуть не вынес однофамильца – пройди нога англичанина на пару сантиметров левее, и могла быть красная, а не желтая. С другой стороны, непонятно, почему Крис Кавана не наказал Робертса за почти аналогичную грубость на Вернере.

В любом случае, насыщенную концовку 45-минутки забрал себе "Челси". Льоренте явно не ожидал результативного набега в исполнении Маунта (1:1). Можно констатировать, что ассистом на Мейсона с фланга Алонсо частично извинился за пенальти. Маркос еще и со штрафного стрелял, но не попал – был бы перебор. Плюс запорол хорошую возможность забить Хавертц, немец не пробил мимо Мелье, хотя позиция позволяла Каю выжимать максимум.

"Лидс" не отдал "Челси" дебют второй половины встречи, да и, забегая на перед, весь тайм в принципе. Гости очень старательно оказывали противодействие. Правда, Рафинья неаккуратностью в собственной штрафной площадке свел на нет усилия партнеров. Бразилец с протяжкой подкатился под Рюдигера, вынудив английского комментатора употребить термин "Long Slide", а Кавану – поставить пенальти. Приговор в фирменной манере исполнил Жоржиньо (2:1).

Гости ни в какую не желали мириться с таким результатом, за что им, безусловно, честь и хвала. Все тот же Рафинья под углом не переиграл Менди (хоть и из офсайда), также Робертс неплохо размял Эдуара. После второго забитого гола "Челси" преимущественно окапался у своих владений и пытался контратаковать, именно для этого на поле вышел Хадсон-Одои. Тем не менее, мастер-класс по заменам показал Бьелса. Аргентинский менеджер "Лидса" убрал Рафинью и вместо бразильца выпустил Гелхардта. 19-летний Джо мгновенно отличился с передачи Робертса (2:2).

Все бы ничего, однако с Клихом опытный Марсело прогадал. В развязке поединка хозяева усиленно забрасывали сферу вперед, уже в компенсированное время Рюдигер заработал для "Челси" второй 11-метровый. Антигероем эпизода выступил как раз Матеуш. Жоржиньо повторно развел мяч и Мелье по разным углам, отзеркалив первый пенальти и вырвав для "Челси" три зачетных пункта (3:2). "Лидс" – действительно очень неуступчивая команда, однако физическая готовность лондонцев в этом матче вызвала вопросы.

