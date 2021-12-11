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На Стэмфорд Бридж опять идут дожди. АПЛ. Челси – Лидс Юнайтед 3:2
Настоящая драма развернулась на стадионе в Лондоне
Getty Images / Global Images Ukraine
"Челси" часто начинает поединки крайне интенсивно, явно с целью забить быстрый гол. В случае с "Лидсом" "синие" стартовали с огромным желанием, хоть и не получили дивиденды. В рамках первых 15 минут заряженные хозяева полностью оккупировали чужую половину, быстро двигали по ней мяч, сканируя зоны. С последним элементом было туговато, ведь персональный прессинг гостей работал без сбоев – Тьяго Силве, единственному относительно свободному игроку "пенсионеров", регулярно приходилось тащить снаряд вперед самостоятельно.
Активность подопечных Тухеля плавно снизилась под аккомпанемент дождя. "Лидс" ожидаемо начал подходить поближе к воротам "Челси". Менди справился с ударом Рафиньи со штрафного, однако ничего не смог сделать с его же выстрелом с 11-метровой отметки (0:1). Точку привез Алонсо: одной ногой испанец сыграл в мяч, а второй параллельно рубил Дэниэла Джеймса в единоборстве. Как раз тот момент, когда фанаты "синих" могут посетовать на оборонительные навыки Маркоса. Середина первого тайма однозначно осталась за "павлинами".
???? Hop, skip and a goal!! pic.twitter.com/kRG4YEZr1l— Leeds United (@LUFC) December 11, 2021
Спешка "Челси" немного сказывалась на качестве игры, к примеру, абсолютно не поспевал за партнерами Рубен Лофтус-Чик, а в одном из эпизодов не выдержали нервы у Риса Джеймса. Защитник в грубом подкате чуть не вынес однофамильца – пройди нога англичанина на пару сантиметров левее, и могла быть красная, а не желтая. С другой стороны, непонятно, почему Крис Кавана не наказал Робертса за почти аналогичную грубость на Вернере.
В любом случае, насыщенную концовку 45-минутки забрал себе "Челси". Льоренте явно не ожидал результативного набега в исполнении Маунта (1:1). Можно констатировать, что ассистом на Мейсона с фланга Алонсо частично извинился за пенальти. Маркос еще и со штрафного стрелял, но не попал – был бы перебор. Плюс запорол хорошую возможность забить Хавертц, немец не пробил мимо Мелье, хотя позиция позволяла Каю выжимать максимум.
First time. Bang. ????#CheLee pic.twitter.com/Dni9BadPzb— Chelsea FC (@ChelseaFC) December 11, 2021
"Лидс" не отдал "Челси" дебют второй половины встречи, да и, забегая на перед, весь тайм в принципе. Гости очень старательно оказывали противодействие. Правда, Рафинья неаккуратностью в собственной штрафной площадке свел на нет усилия партнеров. Бразилец с протяжкой подкатился под Рюдигера, вынудив английского комментатора употребить термин "Long Slide", а Кавану – поставить пенальти. Приговор в фирменной манере исполнил Жоржиньо (2:1).
Jorgi™️— Chelsea FC (@ChelseaFC) December 11, 2021
???? 2-1 ⚪️ [65’] #CheLee pic.twitter.com/EkUUWukqlV
Гости ни в какую не желали мириться с таким результатом, за что им, безусловно, честь и хвала. Все тот же Рафинья под углом не переиграл Менди (хоть и из офсайда), также Робертс неплохо размял Эдуара. После второго забитого гола "Челси" преимущественно окапался у своих владений и пытался контратаковать, именно для этого на поле вышел Хадсон-Одои. Тем не менее, мастер-класс по заменам показал Бьелса. Аргентинский менеджер "Лидса" убрал Рафинью и вместо бразильца выпустил Гелхардта. 19-летний Джо мгновенно отличился с передачи Робертса (2:2).
???? Joffy! pic.twitter.com/6PcMy6m3xm— Leeds United (@LUFC) December 11, 2021
Все бы ничего, однако с Клихом опытный Марсело прогадал. В развязке поединка хозяева усиленно забрасывали сферу вперед, уже в компенсированное время Рюдигер заработал для "Челси" второй 11-метровый. Антигероем эпизода выступил как раз Матеуш. Жоржиньо повторно развел мяч и Мелье по разным углам, отзеркалив первый пенальти и вырвав для "Челси" три зачетных пункта (3:2). "Лидс" – действительно очень неуступчивая команда, однако физическая готовность лондонцев в этом матче вызвала вопросы.
You love to see it! ????#CheLee pic.twitter.com/LQ1ctWhMvl— Chelsea FC (@ChelseaFC) December 11, 2021
АПЛ, 16-й тур.
Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)
Главный судья: Крис Кавана (Англия)
"Челси" – "Лидс Юнайтед" 3:2
Голы: Маунт (42), Жоржиньо (58, 90+4, оба с пенальти) – Рафинья (28, с пенальти), Гелхардт (83)
"Челси": Менди – Аспиликуэта (Кристенсен, 74), Силва, Рюдигер – Джеймс, Лофтус-Чик, Жоржиньо, Алонсо (Лукаку, 87) – Маунт, Хавертц, Вернер (Хадсон-Одои, 74)
"Лидс Юнайтед": Мелье – Даллас, Эйлинг, Льоренте, Фирпо – Шеклтон (Клих, 59), Форшоу, Харрисон – Робертс – Рафинья (Гелхардт, 82), Джеймс (Крессуэлл, 87)
Предупреждения: Джеймс (34), Маунт (60) – Фирпо (42), Шеклтон (53), Клих (69), Мелье (90+3), Льоренте (90+6)
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