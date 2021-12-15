Сити повторил 39-летний рекорд Ливерпуля – 33 победы за год в АПЛ

"Манчестер Сити" вчера одержал победу в АПЛ в матче с "Лидсом", которая стала 33-ей в 2021 году. "Горожане" повторили рекорд "Ливерпуля" по количеству побед за календарный год.

✨ - Manchester City's 7-0 win against Leeds is their 33rd PL victory in 2021, equalling the top flight record set by Liverpool in 1982 (33). #MCILEE #PL — Gracenote Live (@GracenoteLive) December 14, 2021

"Мерсисайдцы" достигли такого результата в 1982 году.

Напомним, что Гвардиола возглавил "Манчестер Сити" летом 2016 года. За 5 лет в клубе он 4 раза выиграл Премьер-Лигу лишь дважды уступив трофей "Челси" Конте и "Ливерпулю" Клоппа.