Сити повторил 39-летний рекорд Ливерпуля – 33 победы за год в АПЛ

"Манчестер Сити" вчера одержал победу в АПЛ в матче с "Лидсом", которая стала 33-ей в 2021 году. "Горожане" повторили рекорд "Ливерпуля" по количеству побед за календарный год.

✨ - Manchester City's 7-0 win against Leeds is their 33rd PL victory in 2021, equalling the top flight record set by Liverpool in 1982 (33). #MCILEE #PL