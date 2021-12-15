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Сити повторил 39-летний рекорд Ливерпуля – 33 победы за год в АПЛ

Англия
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Знаменательно, что эту победу "горожане" добыли в матче против наставника Гвардиолы – Бьелсы

Сити повторил 39-летний рекорд Ливерпуля – 33 победы за год в АПЛ

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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"Манчестер Сити" вчера одержал победу в АПЛ в матче с "Лидсом", которая стала 33-ей в 2021 году. "Горожане" повторили рекорд "Ливерпуля" по количеству побед за календарный год.

"Мерсисайдцы" достигли такого результата в 1982 году.

Напомним, что Гвардиола возглавил "Манчестер Сити" летом 2016 года. За 5 лет в клубе он 4 раза выиграл Премьер-Лигу лишь дважды уступив трофей "Челси" Конте и "Ливерпулю" Клоппа.

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В статье: Ливерпуль Манчестер Сити Лидс Юнайтед Пеп Гвардиола
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