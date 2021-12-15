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У Гвардиолы 500 голов в Манчестер Сити за 207 игр – это рекорд

Англия
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Ранее рекорд принадлежал Юргену Клоппу

У Гвардиолы 500 голов в Манчестер Сити за 207 игр – это рекорд

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

"Манчестер Сити" обыграл "Лидс" в рамках 17 тура АПЛ (7:0). В этом матче "горожане" не только добыли 33 победу в 2021 году, повторив тем самым рекорд "Ливерпуля" от 1982 года, но и достигли отметки в 500 голов при Пепе Гвардиоле.

Этого показателя "Сити" достиг за 207 матчей, что на 27 игр меньше, чем понадобилось "Ливерпулю" Юргена Клоппа. Достижение "мерсисайдцев" было рекордом АПЛ.

Напомним, что Гвардиола возглавил "Манчестер Сити" летом 2016 года. За 5 лет в клубе он 4 раза выиграл Премьер-Лигу лишь дважды уступив трофей "Челси" Конте и "Ливерпулю" Клоппа.

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль Манчестер Сити Лидс Юнайтед Пеп Гвардиола
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