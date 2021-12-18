АПЛ. Лидс - Арсенал 1:4. Избиение 

Матч “Астон Вилла” – “Бернли” был отменен за два часа до его старта, поэтому в субботней программе 18-го тура АПЛ осталась только одна игра: “Лидс” против “Арсенала”. “Лидсу” удалось избежать случаев заражения на COVID-19, но от этого команде Бьелсы не легче. Из-за разных травм, повреждений и дисквалификаций тренер “Лидса” сегодня не мог рассчитывать на 11 футболистов первой команды, затем в первом тайме травму получил и Харрисон. Средний возраст скамейки у “Лидса” составлял 18 с половиной лет, нашлось место в заявке и 15-летнему Арчи Грэю. Кадровый кризис совпал с тяжелым календарем: за 16 дней матчи с “Челси”, “Манчестер Сити”, “Арсеналом” и “Ливерпулем”.

На фоне “Лидса”, “Арсенал” – сама стабильность. Впервые за шесть лет “Арсенал” четвертый матч подряд играет одинаковым составом, и что-то менять Артете действительно нет смысла. В играх с “Саутгемптоном” и “Вест Хэмом” у “канониров” получалось на поле практически все.

Должен ли Бьелса, учитывая большие кадровые проблемы, и хорошую форму соперника пробовать “ставить автобус”? Тренеру “Лидса”, конечно, виднее, но против такой команды как “Арсенал”, которая лучше всего себя чувствует, получая свободное пространство, персональный прессинг по всему полю, футболистами, которые играют на износ, и не всегда на своих позициях – не лучшая идея. Каждый раз, когда игроки “Лидса” теряли мяч, в центре поля хозяев оставалась большая дыра, и “канонирам” не сложно было довести атаки до ударов. Всего в первом тайме “Арсенал” выполнил 11 ударов в створ, и набил показатель xG в 2.8 – показатели очень большие.

50% - 13 of Arsenal's 26 Premier League goals this season have been scored by players aged 21 or younger (50%), the second-highest ratio by a side in a single season in the competition's history (excluding own goals), behind Leeds in 1999-2000 (65%). Whippersnappers. pic.twitter.com/sGdhvKWEQU — OptaJoe (@OptaJoe) December 18, 2021

И именно три гола “Арсенал” забил в первом тайме. Первый мяч – игроки “Лидса” дважды теряли мяч на своей половине поля, Сака продвинул его вперед, затем игроки “Лидса” вроде вернули владение себе, но на линии штрафной Ляказетт жестко, но по правилам, встретил Форшоу, а по воротам точно пробил Мартинелли.

“Лидс” едва не забил в ответ – Рафинья убежал в контратаку по флангу, сместился в центр, но пробил мимо. Но это момент был единственным у хозяев в первом тайме. Забивали только “канониры”.

Еще одна потеря мяча (в этот раз от Далласа), Джака выполнил пас вразрез и Мартинелли оформил свой первый дубль в АПЛ.

“Лидс” продолжал терять мяч, “Арсенал” продолжал бить по воротам Мелье, французский вратарь делал сэйв за сэйвами. Но с мячом Сака на 42-й минуте он справиться не смог – игроку “Арсенала” помог рикошет от Клиха.

На старте второго тайма “Арсенал” должен был оставаться в меньшинстве, но Андре Марринер оставил без внимания эпизод, когда Джака наступил на ногу Рафиньи. Совершенно удивительным образом проигнорировал эпизод и рефери VAR Майкл Оливер. Джака остался даже без предупреждения, а через две минуты форвард “Лидса” Джо Гелхардт получил желтую за менее грубое нарушение.

В игре “Арсенала” во втором тайме появились вальяжность и самодовольство, и “Лидсу” немного удалось вернуться в игру. Что-то похожее было в дерби против “Тоттенхэма”, когда команда Артеты могла забивать десять мячей в первом тайме, но остановилась после перерыва, и пропустила один гол. Команда Бьелсы тоже один мяч смогла отыграть. Гелхардт заработал пенальти, и Рафинья точно пробил с точки. Но “Арсенал” вернул прежний разрыв в счете. Во втором матче подряд Смит-Роу забил гол, выйдя со скамейки запасных.

4:1 – десятая победа “Арсенала” в чемпионате. Микель Артета встретит свой двухлетний юбилей в качестве главного тренера “канониров” на четвертом месте в АПЛ.

Чемпионат Англии, 18-й тур. Лидс, “Элланд Роуд”

“Лидс” – “Арсенал” 1:4

Голы: Рафинья 75 (пен.) – Мартинелли 16, Мартинелли 28, Сака 42, Смит-Роу 84

“Лидс”: Мелье – Драме, Эйлинг, Кох, Даллас – Клих (Гринвуд 78), Форшоу – Рафинья, Робертс, Харрисон (Саммервиль 31, Маккеррон 81) – Гелхардт

“Арсенал”: Рэмсдейл – Тирни, Габриэл, Уайт, Томиясу (Соареш 64) – Мартинелли, Джака, Парти, Сака (Смит-Роу 78) – Эдегор (Тавареш 85) – Ляказетт

Предупреждения: Джака 86, Кох 88 – Гелхардт 52, Даллас 57