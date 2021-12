АПЛ. Лидс - Арсенал 1:4. Избиение 

Матч “Астон Вилла” – “Бернли” был отменен за два часа до его старта, поэтому в субботней программе 18-го тура АПЛ осталась только одна игра: “Лидс” против “Арсенала”. “Лидсу” удалось избежать случаев заражения на COVID-19, но от этого команде Бьелсы не легче. Из-за разных травм, повреждений и дисквалификаций тренер “Лидса” сегодня не мог рассчитывать на 11 футболистов первой команды, затем в первом тайме травму получил и Харрисон. Средний возраст скамейки у “Лидса” составлял 18 с половиной лет, нашлось место в заявке и 15-летнему Арчи Грэю. Кадровый кризис совпал с тяжелым календарем: за 16 дней матчи с “Челси”, “Манчестер Сити”, “Арсеналом” и “Ливерпулем”.

На фоне “Лидса”, “Арсенал” – сама стабильность. Впервые за шесть лет “Арсенал” четвертый матч подряд играет одинаковым составом, и что-то менять Артете действительно нет смысла. В играх с “Саутгемптоном” и “Вест Хэмом” у “канониров” получалось на поле практически все.

Должен ли Бьелса, учитывая большие кадровые проблемы, и хорошую форму соперника пробовать “ставить автобус”? Тренеру “Лидса”, конечно, виднее, но против такой команды как “Арсенал”, которая лучше всего себя чувствует, получая свободное пространство, персональный прессинг по всему полю, футболистами, которые играют на износ, и не всегда на своих позициях – не лучшая идея. Каждый раз, когда игроки “Лидса” теряли мяч, в центре поля хозяев оставалась большая дыра, и “канонирам” не сложно было довести атаки до ударов. Всего в первом тайме “Арсенал” выполнил 11 ударов в створ, и набил показатель xG в 2.8 – показатели очень большие.

50% - 13 of Arsenal's 26 Premier League goals this season have been scored by players aged 21 or younger (50%), the second-highest ratio by a side in a single season in the competition's history (excluding own goals), behind Leeds in 1999-2000 (65%). Whippersnappers. pic.twitter.com/sGdhvKWEQU