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Конте колдует, пока Клопп жалуется. Жиру нельзя лежать, а Симеоне нужно уйти. Аудиомнение #130

Англия
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Обзор матчей уик-энда

Конте колдует, пока Клопп жалуется. Жиру нельзя лежать, а Симеоне нужно уйти. Аудиомнение #130

Getty Images / Global Images Ukraine

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Обсуждаем центральные матчи туров в Испании, Италии и Англии. Послушать выпуски можно на Megogo Audio, Google Podcasts, YouTube ↓ , Facebook, Castbox ↓ подписывайтесь. На данных площадках вы также найдете другие подкасты сайта UA-Футбол.

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Есть ли у "Ливерпуля" Вандейкозависимость? В чем заключается красота "Севильи"? Почему у Юргена Клоппа всегда обострение в декабре? Обсуждаем, как "Тоттенхэм" упустил победу над претендентом на золото в АПЛ, почему "Милан" с горем пополам, но наиграл на ничью с "Наполи", и когда Симеоне перестанет мучать себя и "Атлетико" – еще больше мыслей внутри подкаста.

Таймкоды:

00:00 – Всем привет!

00:23 – "Тоттенхэм" – "Ливерпуль" (2:2);

14:32 – "Милан" – "Наполи" (0:1);

18:55 – "Севилья" – "Атлетико" (2:1);

25:21 – Не попадайте в офсайд!

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В статье: Юрген Клопп Златан Ибрагимович Атлетико (Мадрид) Оливье Жиру Антонио Конте Диего Симеоне Тоттенхэм (Лондон) Ливерпуль Севилья Наполи (Неаполь) Хулен Лопетеги Мохамед Салах Эндрю Робертсон Милан Сессеньон Подкаст Аудиомнение Подкасты UA-Футбол
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