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Конте колдует, пока Клопп жалуется. Жиру нельзя лежать, а Симеоне нужно уйти. Аудиомнение #130
Обзор матчей уик-энда
Getty Images / Global Images Ukraine
Обсуждаем центральные матчи туров в Испании, Италии и Англии. Послушать выпуски можно на Megogo Audio, Google Podcasts, YouTube ↓ , Facebook, Castbox ↓ – подписывайтесь. На данных площадках вы также найдете другие подкасты сайта UA-Футбол.
Есть ли у "Ливерпуля" Вандейкозависимость? В чем заключается красота "Севильи"? Почему у Юргена Клоппа всегда обострение в декабре? Обсуждаем, как "Тоттенхэм" упустил победу над претендентом на золото в АПЛ, почему "Милан" с горем пополам, но наиграл на ничью с "Наполи", и когда Симеоне перестанет мучать себя и "Атлетико" – еще больше мыслей внутри подкаста.
Таймкоды:
00:00 – Всем привет!
00:23 – "Тоттенхэм" – "Ливерпуль" (2:2);
14:32 – "Милан" – "Наполи" (0:1);
18:55 – "Севилья" – "Атлетико" (2:1);
25:21 – Не попадайте в офсайд!
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