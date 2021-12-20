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Джеррард хочет видеть в Астон Вилле защитника Ливерпуля
Но удастся ли
Защитник "Ливерпуля" Джо Гомес может сменить команду в ближайшее трансферное окно. "Астон Вилла" сделала предложение по трансферу английского футболиста. Бывший полузащитник "Ливерпуля" Стивен Джеррард, ныне тренирующий "Астон Виллу", планирует усилить линию защиты футболистом. Об этом пишет Birmingham Mail.
24-летний Гомес в нынешнем сезоне провёл на поле 336 минут в девяти матчах во всех турнирах. Контракт английского защитника истекает в 2024 году, Transfermarkt оценивает игрока в € 30 млн.
"Ливерпуль" 22 декабря проведёт матч Кубка английской лиги с "Лестером" дома.
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