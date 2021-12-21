Игроки и тренеры Вулверхэмптона получили третью дозу вакцины

Футболисты и тренерский штаб "Вулверхэмптона" после воскресного матча с "Челси" (0:0) получили бустерную дозу вакцины от ковида на фоне доминирующего в Англии омикрон-штамма.

"Доказано, что вакцина защищает людей от коронавируса и является лучшим способом избежать госпитализации и ослабить давление на службу здравоохранения. Когда правительство снизило допустимый для ревакцинации возраст до 18 лет, все в "Вулверхэмптоне" получили третьи дозы вакцины", – говорится в сообщении клуба.

Читайте такжеАПЛ поставила антирекорд по позитивным тестам на коронавирус – 90 за прошлую неделю

"По приезду сюда мне дали возможность сделать прививку, и я согласился. Это важно, потому что у меня семья в Португалии. В свободные дни я езжу к ним, чтобы провести время с женой и детьми. По этой причине я сделал прививки. У нас все полностью вакцинированы, и это правильно, особенно с учетом увеличения заболеваемости в АПЛ и в обществе в целом. Мы несем ответственность за безопасность себя и других. Когда нам предложили бустерную дозу, мы легко согласились", – сказал главный тренер "волков" Бруну Лаже.

Напомним, на данный момент "Вулверхэмптон" занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.