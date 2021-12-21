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Игроки и тренеры Вулверхэмптона получили третью дозу вакцины

Англия
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Вот и хорошо

Игроки и тренеры Вулверхэмптона получили третью дозу вакцины

Фото: wolves.co.uk

Новина українською

Футболисты и тренерский штаб "Вулверхэмптона" после воскресного матча с "Челси" (0:0) получили бустерную дозу вакцины от ковида на фоне доминирующего в Англии омикрон-штамма.

"Доказано, что вакцина защищает людей от коронавируса и является лучшим способом избежать госпитализации и ослабить давление на службу здравоохранения.

Когда правительство снизило допустимый для ревакцинации возраст до 18 лет, все в "Вулверхэмптоне" получили третьи дозы вакцины", – говорится в сообщении клуба.

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"По приезду сюда мне дали возможность сделать прививку, и я согласился. Это важно, потому что у меня семья в Португалии. В свободные дни я езжу к ним, чтобы провести время с женой и детьми. По этой причине я сделал прививки.

У нас все полностью вакцинированы, и это правильно, особенно с учетом увеличения заболеваемости в АПЛ и в обществе в целом. Мы несем ответственность за безопасность себя и других. Когда нам предложили бустерную дозу, мы легко согласились", – сказал главный тренер "волков" Бруну Лаже.

Напомним, на данный момент "Вулверхэмптон" занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.

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В статье: Вулверхэмптон
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Источник:
wolves.co.uk

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Комментарии (0)
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zafo65
21.12.2021 в 11:47
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайтик прогнозов , ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- vp tennis com(ввести в гугл) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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