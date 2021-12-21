КЛ. Арсенал - Сандерленд 5:1. Хет-трик Нкетии отправил канониров в полуфинал

“Арсенал” стал первым полуфиналистом Кубка Англии, переиграв в 1/4 команду Лиги 1 (третий дивизион) “Сандерленд”. Героем матча стал 22-летний форвард “канониров” Эдвард Нкетиа, оформивший хет-трик.

“Арсенал” остается одним из немногих клубов АПЛ, который обходится пока без переносов матчей, но и позитивных тестов “канонирам” избежать не удалось. Сегодняшний поединок по этой причине пропустили игроки ротации Локонга, Мари, Чамберс, точно получившие бы игровые минуты против “Сандерленда”. Не было и Мэйтленд-Найлза, а Обамеянг, как известно, отстранен от первой команды.

Но ряд резервистов все же получили место в старте, в частности Эдвард Нкетиа, талантливый нападающий, который обладает особым голевым инстинктом.

Все три гола Нкетиа сегодня забил в одно касание, находясь в правильном месте в правильное время. В первом голе он сыграл на добивании – после углового хозяев защитник “Сандерленда” Гуч и вратарь Бердж столкнулись друг с другом, делая сэйв, и Нкетиа просто подставил колено.

В других двух голах было больше изящества – в первом случае Нкетиа замкнул пяткой прострел Тавареша, во втором все сделал Пепе – ивуариец обыграл защитника и выкатил точный пас Нкетии под удар. И это тоже был гол пяткой. Нкетиа не так много играет в АПЛ и вероятно по этой причине не хочет продлевать свой контракт с “канонирами”, который истекает через полгода, но в Кубке лиги воспитанник “Арсенала” забил десять голов в последних девяти матчах.

Еще один гол хозяев положил Пепе, также получивший редкие игровые минуты. В чемпионате 80-миллионный вингер не выходит даже на замену.

Не обошлось и без красивых дебютов. Своим первым ударом в первом матче свой первый гол за “Арсенал” забил 18-летний хавбек Чарли Патино, которого называют “новым Фоденом”.

“Сандерленд” не выглядел безнадежно и его единственный гол был результатом красивой контратаки, но все же в уровне команд ощущалась огромная пропасть.

Завтра будут сыграны еще три четвертьфинальных матча Кубка английской лиги: "Брентфорд" – "Челси", "Ливерпуль" – "Лестер" и "Тоттенхэм" – "Вест Хэм".

Кубок английской лиги, четвертьфинал. Лондон, “Эмирейтс”

“Арсенал” – “Сандерленд” 5:1

Голы: Нкетиа 17, Пепе 27, Нкетиа 49, Нкетиа 58, Патино 90+1 – Броудхед 31

“Арсенал”: Лено – Соареш, Холдинг, Уайт (Габриэл 73), Тавареш – Эльнени – Пепе, Эдегор (Мартинелли 73), Смит-Роу (Патино 80), Балогун (Джака 56) – Нкетиа

“Сандерленд”: Бердж – Дойл, Флэнеген, Райт – Гуч (Эванс 78), Нил, Винчестер, Эмблетон (О’Брайен 78) – Притчард – Броудхед (Хьюм 45+2), Стюарт (Мбунга-Кимпиока 90+3)

Предупреждения: Балогун 54 – Гуч 20, Хьюм 60, Райт 76, Дойл 86