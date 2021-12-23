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Спортивный директор МЮ: При Сульшере команда впервые со времен Фергюсона была близка к победе в Лиге Европы
Метро рассказал, что не хотел расставаться с норвежским специалистом
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Спортивный директор "Манчестер Юнайтед" Джон Мерто высказался об увольнении Уле-Гуннар Сульшера с поста главного тренера.
"Все пошло не по плану после многообещающего сезона. Мы чувствовали, что он заслужил шанса попробовать изменить ситуацию. Но после паузы на матчи сборных мы не увидели нужной реакции, а матч против "Уотфорда" ясно дал понять, что перемены необходимы. Мы огорчены тем, что нам пришлось расстаться с Уле. При нем команда впервые со времен Фергюсона заняла место в тройке дважды подряд и была близка к победе в Лиге Европы", — рассказал Мерто.
Из-за коронавируса "МЮ" пропустил две игры. После 16 туров команда занимает 6-е место в таблице.
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