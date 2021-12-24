Филлипс: Хочу продлить контракт с Лидсом

Полузащитник "Лидса" Келвин Филлипс заявил, что хочет остаться в команде, несмотря на интерес со стороны топ-клубов.

"Сейчас я сфокусирован на том, чтобы восстановиться от травмы подколенного сухожилия. Я регулярно общаюсь с владельцем клуба и хочу продлить контракт. Я счастлив в "Лидсе", — приводит Daily Mail слова Филлипса.

В сезоне-2021/22 Филлипс провел 15 матчей за "Лидс", на его счету 1 гол и 1 результативная передача.