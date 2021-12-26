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Сака забил 10 голов в АПЛ в 20 лет. Только Анелька это удалось в более раннем возрасте

Англия
(1 голосов)

В футболке "Арсенала"

Сака забил 10 голов в АПЛ в 20 лет. Только Анелька это удалось в более раннем возрасте

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

В рамках 19-го тура чемпионата Англии "Арсенал" на выезде разгромил "Норвич" - 5:0.

Счет в поединке открыл вингер лондонцев Букайо Сака - 20-летний англичанин поразил ворота "канареек" на 6-й минуте встречи после передачи Мартина Эдегора.

Этот забитый мяч стал для Сака 10-м за "пушкарей" в рамках АПЛ. Только Николя Анкеля в футболке "Арсенала" забивал столько же голов в более раннем возрасте - француз 10 раз расписался в воротах соперников английского первенства в 19 лет.

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В статье: Арсенал (Лондон) Норвич Сити Букайо Сака
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