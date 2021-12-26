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Сака забил 10 голов в АПЛ в 20 лет. Только Анелька это удалось в более раннем возрасте
В футболке "Арсенала"
Faisal HQ / Автор неизвестен
В рамках 19-го тура чемпионата Англии "Арсенал" на выезде разгромил "Норвич" - 5:0.
Счет в поединке открыл вингер лондонцев Букайо Сака - 20-летний англичанин поразил ворота "канареек" на 6-й минуте встречи после передачи Мартина Эдегора.
Этот забитый мяч стал для Сака 10-м за "пушкарей" в рамках АПЛ. Только Николя Анкеля в футболке "Арсенала" забивал столько же голов в более раннем возрасте - француз 10 раз расписался в воротах соперников английского первенства в 19 лет.
10 – Bukayo Saka (20 years, 112 days) is the second-youngest Arsenal player to reach 10 Premier League goals for the club, after Nicolas Anelka (19 years, 225 days). Gooner. https://t.co/ADKd8m2pmP— OptaJoe (@OptaJoe) December 26, 2021
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