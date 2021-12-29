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Рангник не отпустит вратаря Хендерсона зимой

Англия
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Голкипер хотел бы уйти в аренду, чтобы чаще получать игровую практику

Рангник не отпустит вратаря Хендерсона зимой

Новина українською

Вратарь Дин Хендерсон, скорее всего, не покинет "Манчестер Юнайтед" в январское трансферное окно, сообщает Manchester Evening News. Главный тренер "дьяволов" дал понять игроку, что не отпустит его в следующем месяце в другую команду.

24-летний голкипер хотел бы уйти в аренду зимой, чтобы получать регулярную игровую практику.

Сообщается, что немец считает, что в "Юнайтед" должна быть тройка вратарей, каждый из которой может выйти в стартовом составе.

В этом сезоне Давид Де Хеа закрепился в основе "красных дьяволов". Он сыграл во всех 17 матчах чемпионата Англии, а также в пяти из шести игр группового этапа Лиги чемпионов.

Отметим, что Хендерсон ни разу не вышел на поле в АПЛ в этом сезоне, провел одну игру в ЛЧ, а также дважды сыграл в Кубке лиги.

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В статье: Давид де Хеа Ральф Рангник Манчестер Юнайтед Дин Хендерсон
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Источник:
manchestereveningnews.co.uk

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