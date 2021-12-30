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"Сумасшествие, что нет пяти замен". Жоржиньо раскритиковал руководство АПЛ

Англия
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Игрок выразил недовольство по поводу плотного графика

"Сумасшествие, что нет пяти замен". Жоржиньо раскритиковал руководство АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник и капитан "Челси" Жоржиньо высказался о выступлении во время Boxing Day и нежелании руководства АПЛ разрешать проводить пять замен в матче.

"Очень сложно, потому что у нас нет времени на отдых. Мы должны играть каждые три дня и лишь с тремя заменами. Сумасшествие, что у нас нет пяти замен. По моему мнению, это слишком. Нам нужно что-то предпринять, потому что, если мы будем так же продолжать, у нас просто будет больше травмированных игроков и качество игры может упасть, что не лучшим образом скажется на зрелище.

Возможно, англичанам стоит об этом задуматься", – приводит слова Жоржиньо Football Italia со ссылкой на beIN Sports.

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В статье: Челси (Лондон) Жоржиньо
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Источник:
Football Italia

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