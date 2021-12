Челси надолго потерял двух основных защитников из-за травм. Один вылетел до конца сезона

Томас Тухель подтвердил на сколько выбыли основные защитники "Челси". Бен Чилвелл перенес операцию на крестообразных связках и выбыл до конца сезона, тогда как Рис Джеймс пропустит 6 недель из-за повреждения подколенного сухожилия, сообщает журналист Низаар Кинселла.

Tuchel on Chilwell and James: "Chilwell has surgery. It seems like the season is over for him. Reecey [James] has a hamstring injury and muscle injury. The images will be given later today when we will know more about it." #CFC