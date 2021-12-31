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Челси надолго потерял двух основных защитников из-за травм. Один вылетел до конца сезона

Англия
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У Чилвелла перенес операцию на крестах, а Джеймс пропустит 6 недель

Челси надолго потерял двух основных защитников из-за травм. Один вылетел до конца сезона

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Томас Тухель подтвердил на сколько выбыли основные защитники "Челси". Бен Чилвелл перенес операцию на крестообразных связках и выбыл до конца сезона, тогда как Рис Джеймс пропустит 6 недель из-за повреждения подколенного сухожилия, сообщает журналист Низаар Кинселла.

"Чилвелл перенес операцию. По всей видимости, сезон для него окончен. У Джеймса травма подколенного сухожилия. Позже придут снимки и станет известно на сколько он выбыл", – приводит утренние слова Тухеля Низаар.

Позже журналист сообщил, что, судя по всему, у Джеймса полный или серьезный разрыв подколенного сухожилия и он выбыл минимум на 6 месяцев.

В ближайшее время клуб будет решать возвращать из аренды Дюжона Стерлинга или укреплять позицию трансфером.

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В статье: Томас Тухель Челси (Лондон) Бен Чилвелл Рис Джеймс
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