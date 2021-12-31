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Челси надолго потерял двух основных защитников из-за травм. Один вылетел до конца сезона
У Чилвелла перенес операцию на крестах, а Джеймс пропустит 6 недель
Getty Images / Global Images Ukraine
Томас Тухель подтвердил на сколько выбыли основные защитники "Челси". Бен Чилвелл перенес операцию на крестообразных связках и выбыл до конца сезона, тогда как Рис Джеймс пропустит 6 недель из-за повреждения подколенного сухожилия, сообщает журналист Низаар Кинселла.
Tuchel on Chilwell and James: "Chilwell has surgery. It seems like the season is over for him. Reecey [James] has a hamstring injury and muscle injury. The images will be given later today when we will know more about it." #CFC— Nizaar Kinsella (@NizaarKinsella) December 31, 2021
"Чилвелл перенес операцию. По всей видимости, сезон для него окончен. У Джеймса травма подколенного сухожилия. Позже придут снимки и станет известно на сколько он выбыл", – приводит утренние слова Тухеля Низаар.
Позже журналист сообщил, что, судя по всему, у Джеймса полный или серьезный разрыв подколенного сухожилия и он выбыл минимум на 6 месяцев.
В ближайшее время клуб будет решать возвращать из аренды Дюжона Стерлинга или укреплять позицию трансфером.
RE: Reece James's injury: it sounds like a full/bad hamstring tear. He's expected to be out for at least six weeks. Chelsea will decide whether they need to recall a loanee like Dujon Sterling or sign someone after the Liverpool match. #CFC https://t.co/pkrSQAoCVs— Nizaar Kinsella (@NizaarKinsella) December 31, 2021
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