Челси надолго потерял двух основных защитников из-за травм. Один вылетел до конца сезона

Томас Тухель подтвердил на сколько выбыли основные защитники "Челси". Бен Чилвелл перенес операцию на крестообразных связках и выбыл до конца сезона, тогда как Рис Джеймс пропустит 6 недель из-за повреждения подколенного сухожилия, сообщает журналист Низаар Кинселла.

Tuchel on Chilwell and James: "Chilwell has surgery. It seems like the season is over for him. Reecey [James] has a hamstring injury and muscle injury. The images will be given later today when we will know more about it." #CFC — Nizaar Kinsella (@NizaarKinsella) December 31, 2021

"Чилвелл перенес операцию. По всей видимости, сезон для него окончен. У Джеймса травма подколенного сухожилия. Позже придут снимки и станет известно на сколько он выбыл", – приводит утренние слова Тухеля Низаар.

Позже журналист сообщил, что, судя по всему, у Джеймса полный или серьезный разрыв подколенного сухожилия и он выбыл минимум на 6 месяцев.

В ближайшее время клуб будет решать возвращать из аренды Дюжона Стерлинга или укреплять позицию трансфером.