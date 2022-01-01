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Защитник МЮ вскоре присоединится к претенденту на чемпионство в итальянской Серии А

Англия
(1 голосов)

Усиление для неаполитанцев

Защитник МЮ вскоре присоединится к претенденту на чемпионство в итальянской Серии А

Sky

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"Наполи" все-таки нашел вариант на трансферном рынке, чтобы закрыть позицию центрального защитника. Итальянский клуб арендует оборонца "Манчестер Юнайтед" Алекса Туанзебе. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Соглашение будет заключено до конца текущего сезона, и в нем не будет действовать опция выкупа. Неополитанцы заплатят за аренду 500 тысяч евро.

Отметим, что Туанзебе выступает за "Астон Виллу" на правах аренды. Правда, он не входит в планы новоиспеченного наставника команды Стивена Джеррарда, заменившего Дина Смита по ходу сезона. На данный момент в Активе Акселя всего 505 минут (9 матчей) в АПЛ в этом сезоне, в том числе только 10 минут при Джеррарде. Бирмингемцы не против отпустить игрока.

Сейчас "Наполи" идет третьим в турнирной таблице итальянской Серии А, уступая первому "Интеру" семь очков.

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В статье: Наполи (Неаполь) Манчестер Юнайтед Аксель Туанзебе
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Источник:
Fabrizio Romano

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