Тухель: История с Лукаку слишком громкая. Нужно было оградить подготовку перед Ливерпулем

Главный тренер лондонского "Челси" Томас Тухель прокомментировал решение исключить Ромелу Лукаку из заявки на поединок против "Ливерпуля".

– История получилась слишком большой и громкой, она случилась слишком близко по времени к матчу, поэтому я решил, что нужно оградить подготовку к игре, вот почему он не в составе.

– А вы говорили с ним?

– Конечно, мы говорили дважды. Он говорил с ключевыми футболистами. И мы решили, что игра слишком близко, а история слишком большая. Нам нужно было оградить от всего этого подготовку к матчу, нужно было всецело сфокусироваться. Это решение трудно принять, но, на мой взгляд, будет проще, если его не будет в команде сейчас.

– "Так будет проще". Но сложно ли было принять подобное решение?

– Конечно, сложно. Но это решение, которое нужно было принять, – рассказал наставник "пенсионеров".