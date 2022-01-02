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Тухель: История с Лукаку слишком громкая. Нужно было оградить подготовку перед Ливерпулем

Англия
(2 голосов)

Коуч лондонцев высказался насчет ситуации с Ромелу

Тухель: История с Лукаку слишком громкая. Нужно было оградить подготовку перед Ливерпулем

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Главный тренер лондонского "Челси" Томас Тухель прокомментировал решение исключить Ромелу Лукаку из заявки на поединок против "Ливерпуля".

– История получилась слишком большой и громкой, она случилась слишком близко по времени к матчу, поэтому я решил, что нужно оградить подготовку к игре, вот почему он не в составе.

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– А вы говорили с ним?

– Конечно, мы говорили дважды. Он говорил с ключевыми футболистами. И мы решили, что игра слишком близко, а история слишком большая. Нам нужно было оградить от всего этого подготовку к матчу, нужно было всецело сфокусироваться. Это решение трудно принять, но, на мой взгляд, будет проще, если его не будет в команде сейчас.

– "Так будет проще". Но сложно ли было принять подобное решение?

– Конечно, сложно. Но это решение, которое нужно было принять, – рассказал наставник "пенсионеров".

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В статье: Ромелу Лукаку Томас Тухель Челси (Лондон)
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Источник:
Sky Sports

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