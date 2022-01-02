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Ван де Бек нужен тренеру Ман Юнайтед

Англия
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Рангник хочет, чтобы хавбек остался до конца сезона

Ван де Бек нужен тренеру Ман Юнайтед

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник высказался насчет игрового времени Донни ван де Бека.

"Что нужно, чтобы попадать в состав? Что ж, просто усердно работать. Пока, по тому, насколько мне удалось его узнать, у него топ-менталитет. Он усердно работает на каждой тренировке. Это командный игрок. И будут матчи, в которых он получит шанс сыграть.

На прошлой неделе у меня была с ним продолжительная беседа по этому поводу. Он хочет играть еще и для того, чтобы попасть в сборную Нидерландов и выступить на чемпионате мира в Катаре. И ради этого ему нужно игровое время в "Манчестер Юнайтед".

Я по-прежнему считаю, что мы должны сохранить ван де Бека у себя. Он точно должен оставаться здесь до конца этого сезона и постараться получить как можно больше игрового времени", – рассказал коуч "красных дьяволов".

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В статье: Ральф Рангник Манчестер Юнайтед Донни ван де Бек
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Источник:
Utd Report

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