Пол Инс о Роналду: Зачем давать ему повязку, когда после поражений он уходит с поля и не аплодирует фанатам

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Инс оценил решение главного тренера команды Ральфа Рангника дать Криштиану Роналду капитанскую повязку на матч c "Вулверхэмптоном". "Дьяволы" проиграли встречу.

"Если и давать повязку кому-то, так это Скотту Мактомини. Потому что, как мне кажется, выбор капитана должен основываться на том, что он делает на поле.

Ему 25, для него это был бы хороший сигнал о прогрессе в развитии. А вот зачем давать повязку Роналду, когда все ноют из-за того, что он уходит с поля и не аплодирует фанатам, всякий раз, когда "МЮ" проигрывает, ?", – сказал Инс в эфире Sky Sports.