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Пол Инс о Роналду: Зачем давать ему повязку, когда после поражений он уходит с поля и не аплодирует фанатам

Англия
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Странное решение Рангника

Пол Инс о Роналду: Зачем давать ему повязку, когда после поражений он уходит с поля и не аплодирует фанатам

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Инс оценил решение главного тренера команды Ральфа Рангника дать Криштиану Роналду капитанскую повязку на матч c "Вулверхэмптоном". "Дьяволы" проиграли встречу.

"Если и давать повязку кому-то, так это Скотту Мактомини. Потому что, как мне кажется, выбор капитана должен основываться на том, что он делает на поле.

Ему 25, для него это был бы хороший сигнал о прогрессе в развитии. А вот зачем давать повязку Роналду, когда все ноют из-за того, что он уходит с поля и не аплодирует фанатам, всякий раз, когда "МЮ" проигрывает, ?", – сказал Инс в эфире Sky Sports.

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В статье: Криштиану Роналду Ральф Рангник Пол Инс Манчестер Юнайтед
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Источник:
dailymail.co.uk

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