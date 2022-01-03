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Пол Инс о Роналду: Зачем давать ему повязку, когда после поражений он уходит с поля и не аплодирует фанатам
Странное решение Рангника
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Инс оценил решение главного тренера команды Ральфа Рангника дать Криштиану Роналду капитанскую повязку на матч c "Вулверхэмптоном". "Дьяволы" проиграли встречу.
"Если и давать повязку кому-то, так это Скотту Мактомини. Потому что, как мне кажется, выбор капитана должен основываться на том, что он делает на поле.
Ему 25, для него это был бы хороший сигнал о прогрессе в развитии. А вот зачем давать повязку Роналду, когда все ноют из-за того, что он уходит с поля и не аплодирует фанатам, всякий раз, когда "МЮ" проигрывает, ?", – сказал Инс в эфире Sky Sports.
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