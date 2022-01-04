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Официально: Сербский бизнесмен выкупил 80% акций Саутгемптона

Англия
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Сделка оценивается в 100 миллионов фунтов

Официально: Сербский бизнесмен выкупил 80% акций Саутгемптона

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Сербский бизнесмен Драган Солак приобрел 80% акций "Саутгемптона", ранее принадлежавших Гао Чжишеню, сообщает клубный сайт. Контрольный пакет акций перейдет инвестиционной группе United Group.

Остальные 20% акций, находящиеся у Катарины Либхер, останутся у нее. Новые владельцы мажоритарного пакета будут сотрудничать.

Драган – основатель инвестиционной группы United Group, которая является одной из крупнейших телекоммуникационных компаний региона.

Сообщается, что должность директора займет Расмус Анкерсен, покинувший пост спортивного директора "Брентфорда" в прошлом месяце.

Напомним, что Гао Чжишень владел "Саутгемптоном" с августа 2017 года. При китайском бизнесмене клуб занимал в АПЛ 17-е, 16-е, 11-е и 15-е места. Сейчас "святые" идут 14-ми.

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В статье: "Саутгемптон" Драган Солак Гао Чжишень
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Источник:
southamptonfc.com

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