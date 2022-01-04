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Официально: Сербский бизнесмен выкупил 80% акций Саутгемптона
Сделка оценивается в 100 миллионов фунтов
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Сербский бизнесмен Драган Солак приобрел 80% акций "Саутгемптона", ранее принадлежавших Гао Чжишеню, сообщает клубный сайт. Контрольный пакет акций перейдет инвестиционной группе United Group.
A new era at #SaintsFC ????— Southampton FC (@SouthamptonFC) January 4, 2022
We can confirm that Sport Republic has completed the acquisition of a controlling stake in Southampton Football Club.
Остальные 20% акций, находящиеся у Катарины Либхер, останутся у нее. Новые владельцы мажоритарного пакета будут сотрудничать.
Драган – основатель инвестиционной группы United Group, которая является одной из крупнейших телекоммуникационных компаний региона.
Сообщается, что должность директора займет Расмус Анкерсен, покинувший пост спортивного директора "Брентфорда" в прошлом месяце.
Напомним, что Гао Чжишень владел "Саутгемптоном" с августа 2017 года. При китайском бизнесмене клуб занимал в АПЛ 17-е, 16-е, 11-е и 15-е места. Сейчас "святые" идут 14-ми.
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