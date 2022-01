Официально: Сербский бизнесмен выкупил 80% акций Саутгемптона

Сербский бизнесмен Драган Солак приобрел 80% акций "Саутгемптона", ранее принадлежавших Гао Чжишеню, сообщает клубный сайт. Контрольный пакет акций перейдет инвестиционной группе United Group.

A new era at #SaintsFC ????



We can confirm that Sport Republic has completed the acquisition of a controlling stake in Southampton Football Club.