Подарил свои собственные перчатки. Вратарь Челси "спас" юного фаната от стюардов

На поле "Стэмфорд Бридж" после первого полуфинала Кубка лиги между "Челси" и "Тоттенхэмом" (2:0) выбежал юный болельщик хозяев. Мальчишка был во вратарских перчатках и со всей скоростью бежал к голкиперу "синих" Кепе Аррисабалаге.

Стюарды перехватили нарушителя и уже думали уводить его за пределы поля, правда, сам испанец заметил фаната, успокоил персонал и даже вручил мальчику собственные перчатки. Охрана все-таки сделала свою работу, однако желаемое парень точно получил.

This little Chelsea fan invaded the pitch to meet Kepa whilst wearing his own goalie gloves ???????? pic.twitter.com/O6TlDVQfGl