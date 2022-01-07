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Подарил свои собственные перчатки. Вратарь Челси "спас" юного фаната от стюардов
Теперь он под протекцией испанца
Getty Images / Global Images Ukraine
На поле "Стэмфорд Бридж" после первого полуфинала Кубка лиги между "Челси" и "Тоттенхэмом" (2:0) выбежал юный болельщик хозяев. Мальчишка был во вратарских перчатках и со всей скоростью бежал к голкиперу "синих" Кепе Аррисабалаге.
Стюарды перехватили нарушителя и уже думали уводить его за пределы поля, правда, сам испанец заметил фаната, успокоил персонал и даже вручил мальчику собственные перчатки. Охрана все-таки сделала свою работу, однако желаемое парень точно получил.
This little Chelsea fan invaded the pitch to meet Kepa whilst wearing his own goalie gloves ???????? pic.twitter.com/O6TlDVQfGl— ESPN UK (@ESPNUK) January 5, 2022
"Шпоры" попытаются нивелировать результат первого поединка в ответном матче, который пройдет 12 января. Во втором полуфинале встретятся "Ливерпуль" и" Арсенал". Первую встречу между "красными" и "канонирами" уже успели перенести из-за вспышки коронавируса.
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