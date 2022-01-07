  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Подарил свои собственные перчатки. Вратарь Челси "спас" юного фаната от стюардов
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Подарил свои собственные перчатки. Вратарь Челси "спас" юного фаната от стюардов

Англия
(2 голосов)

Теперь он под протекцией испанца

Подарил свои собственные перчатки. Вратарь Челси "спас" юного фаната от стюардов

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

На поле "Стэмфорд Бридж" после первого полуфинала Кубка лиги между "Челси" и "Тоттенхэмом" (2:0) выбежал юный болельщик хозяев. Мальчишка был во вратарских перчатках и со всей скоростью бежал к голкиперу "синих" Кепе Аррисабалаге.

Стюарды перехватили нарушителя и уже думали уводить его за пределы поля, правда, сам испанец заметил фаната, успокоил персонал и даже вручил мальчику собственные перчатки. Охрана все-таки сделала свою работу, однако желаемое парень точно получил.

"Шпоры" попытаются нивелировать результат первого поединка в ответном матче, который пройдет 12 января. Во втором полуфинале встретятся "Ливерпуль" и" Арсенал". Первую встречу между "красными" и "канонирами" уже успели перенести из-за вспышки коронавируса.

Читайте такжеТухель: С мячом Челси играл по схеме 4-4-2 – у нас некому было выходить в пятерку защитников

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Челси (Лондон) Кепа Аррисабалага
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...