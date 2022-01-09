МЮ точно отдаст своего 21-миллионного молодого вингера в аренду в январе

Манчестер Юнайтед окончательно нацелился на то, чтобы отдать в аренду 19-летнего вингера Амада Диалло уже в январе. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Получить в свои ряды ивуарийца хотел "Бирмингем", однако решительных шагов до сих пор не было сделано, так что эта сделка на грани срыва.

У "манкунианцев" есть еще четыре предложения. Больше всего хочет подписать Диалло нидерландский "Фейенорд", однако "Манчестер Юнайтед" в первую очередь рассматривает клубы из Великобритании - они являются приоритетным вариантом.

Напомним, что Амад перешел из "Аталанты" за 21,3 млн евро ровно год назад. За первую команду он провел всего девять матчей, отличившись одним голом и одним ассистом. Отметим, что у АПЛ в его активе три поединка.

За период пребывания в Англии его ориентировочная стоимость по данным портала Transfermarkt выросла с 15 млн до 18 млн. Контракт ивуарийца с клубом рассчитан до лета 2025-го.