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Артета: Мы действовали недостаточно хорошо и должны извиниться
Испанский коуч подвел итоги кубкового поражения
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Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета прокомментировал
"Соперник одержал победу, они забили, а мы нет. Мы действовали недостаточно хорошо и должны извиниться за это. Я не хочу искать оправданий и жду, что команда будет играть лучше. Если ты не делаешь этого в Кубке, ты вылетаешь.
Сегодня мы не смогли обыграть "Ноттингем Форест" в гостях и не показали тот уровень, который необходим для победы. Это командная проблема, сегодня у нас ничего не получилось", – рассказал наставник "пушкарей".
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