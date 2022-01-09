  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Артета: Мы действовали недостаточно хорошо и должны извиниться
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Артета: Мы действовали недостаточно хорошо и должны извиниться

Англия
(1 голосов)

Испанский коуч подвел итоги кубкового поражения

Артета: Мы действовали недостаточно хорошо и должны извиниться

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета прокомментировал поражение от "Ноттингем Форест" в матче 3-го раунда Кубка Англии.

"Соперник одержал победу, они забили, а мы нет. Мы действовали недостаточно хорошо и должны извиниться за это. Я не хочу искать оправданий и жду, что команда будет играть лучше. Если ты не делаешь этого в Кубке, ты вылетаешь.

Сегодня мы не смогли обыграть "Ноттингем Форест" в гостях и не показали тот уровень, который необходим для победы. Это командная проблема, сегодня у нас ничего не получилось", – рассказал наставник "пушкарей".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Микель Артета Ноттингем Форест (Ноттингем)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
BBC

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...