Артета: Мы действовали недостаточно хорошо и должны извиниться

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета прокомментировал поражение от "Ноттингем Форест" в матче 3-го раунда Кубка Англии.

"Соперник одержал победу, они забили, а мы нет. Мы действовали недостаточно хорошо и должны извиниться за это. Я не хочу искать оправданий и жду, что команда будет играть лучше. Если ты не делаешь этого в Кубке, ты вылетаешь.

Сегодня мы не смогли обыграть "Ноттингем Форест" в гостях и не показали тот уровень, который необходим для победы. Это командная проблема, сегодня у нас ничего не получилось", – рассказал наставник "пушкарей".