Барселона все еще на горизонте. Криштиану Роналду надоела ситуация в Манчестер Юнайтед

Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду может сменить клуб, об этом сообщает испанское издание Diario Sport. По информации источника, 36-летнему ветерану надоела ситуация, в которой оказался его клуб.

Криштиану уже пообщался со своим агентом Жорже Мендешем, чтобы тот подыскал Роналду новый клуб, если боссы "Юнайтед" продолжат курс "политики хаоса". Португалец считает, что назначение Рангника не принесло "красным дьяволам" стабильности.

Источник сообщает, что фамилию Роналду вновь начали связывать с переходом в "Барселону". По мнению испанской прессы, трансфер вполне может состояться, так как у Мендеша с каталонцами отличные отношения.