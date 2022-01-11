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АПЛ. Саутгемптон начинает новую эру победой над Брентфордом 

Англия
(1 голосов)

Святые забили пчелам четыре гола 

АПЛ. Саутгемптон начинает новую эру победой над Брентфордом 

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Англии, 18-й тур. Саутгемптон, “Сент-Мэрис”

“Саутгемптон” – “Брентфорд” 4:1

Голы: Беднарек 5, Фернандес 37 (авт.), Броя 49, Адамс 70 – Янельт 23

“Саутгемптон”: Форстер – Беднарек, Лянко, Салису – Телла (Стюарт Армстронг 70), Уорд-Проуз, Ромеу, Диалло, Перро – Редмонд (Адамс 65), Броя (Адам Армстронг 78)

“Брентфорд”: Фернандес – Пиннок (Йенсен 68), Янссон, Айер – Канос (Стивенс 76), Баптист (Висса 56), Нергор, Янельт, Расмуссен – Тоуни, Мбемо

Предупреждение: Тоуни 45+2

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В статье: Английская Премьер-лига Брентфорд АПЛ "Саутгемптон"
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