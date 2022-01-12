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Конкурент Миколенко на позиции левого защитника близок к переходу в Астон Виллу

Англия
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(2 голосов)

Бирмингем вместо Ливерпуля

Конкурент Миколенко на позиции левого защитника близок к переходу в Астон Виллу

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник сборной Франции и "Эвертона" Люка Динь близок к переходу в "Астон Виллу". Об этом активно сообщают авторитетные английские источники (BBC и Sky Sports). Пишут, что трансфер Диня обойдется "львам" в 25 миллионов фунтов стерлингов.

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Напомним, ранее Динь заявил о желании покинуть раздевалку "ирисок". У француза произошел конфликт с менеджером команды Рафой Бенитесом. Люка недоволен своей ролью в системе испанца, по его мнению, оборонительная тактика сильно ограничивает его вклад в игру "Эвертона". Также Рафа снял с Люки ответственность за исполнение стандартов.

На позицию левого защитника в "Эвертоне" уже приобретен украинский футболист Виталий Миколенко.

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Эвертон (Ливерпуль) Лука Динь
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Источник:
BBC

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Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Dardolis (Первомайск)
12.01.2022 в 13:47
Насколько близок к переходу, что перешёл раньше, чем появился данный пост...
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