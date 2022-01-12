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Конкурент Миколенко на позиции левого защитника близок к переходу в Астон Виллу
Бирмингем вместо Ливерпуля
Getty Images / Global Images Ukraine
Защитник сборной Франции и "Эвертона" Люка Динь близок к переходу в "Астон Виллу". Об этом активно сообщают авторитетные английские источники (BBC и Sky Sports). Пишут, что трансфер Диня обойдется "львам" в 25 миллионов фунтов стерлингов.
Напомним, ранее Динь заявил о желании покинуть раздевалку "ирисок". У француза произошел конфликт с менеджером команды Рафой Бенитесом. Люка недоволен своей ролью в системе испанца, по его мнению, оборонительная тактика сильно ограничивает его вклад в игру "Эвертона". Также Рафа снял с Люки ответственность за исполнение стандартов.
На позицию левого защитника в "Эвертоне" уже приобретен украинский футболист Виталий Миколенко.
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