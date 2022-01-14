В честь военных, корабля и даже пивоварни. 10 клубов с оригинальным происхождением названия

Большое количество футбольных фанатов изучило географию благодаря своей любви к этой игре миллионов. В Европе клубы сильно не заморачиваются над названиями, и в большинстве случаев они созвучны населенным пунктам, которые они и представляют.

В Украине подобная тенденция не очень распространена. Примером является УПЛ, в которой всего четыре клуба из 16 носят название городов или сел: "Александрия", "Львов", "Минай" и "Мариуполь". Сюда также можно было бы добавить и “Днепр-1”, однако эта команда названа в честь батальона добровольцев, воевавших в российско-украинской войне на Донбассе – в этом случае принадлежности к населенному пункту де-факто нет.

А вот Европа кишит этой "модой". Из топ-5 чемпионатов 76% команд названы в честь города или региона, в котором выступают. Наиболее неоригинальными являются представители французской Лиги 1 – там все 20 команд называются в честь населенных пунктов. Остальные чемпионаты имеют следующие показатели: Италия 17/20, Англия 14/20, Испания 12/20, Германия 10/18.

В этом потоке нетрудно быть оригинальным и как-то выделиться. Тот же "Бетис" отличается от "Севильи" (клубы из одного города) названием в честь реки, или "Аталанта" была названа как богиня греческой мифологии (хотя сначала было все банально - ФК "Бергамо"). Мы подобрали для вас десятку клубов с наиболее оригинальными названиями, учитывая их историческое происхождение.

"Кристал Пэлас" (Лондон, Англия)

Дословно название этого столичного клуба переводится как "Хрустальный Дворец". Его создали работники собственно Хрустального Дворца, который был расположен в одном из парков британской столицы. Это здание было открыто в 1851 году для первой в мире международной выставки, но на данный момент его уже нет, ведь было уничтожено огнем.

Фото - Getty Images

В XIX веке футбол в Англии лишь набирал популярность, поэтому первой спортивной командой "Кристал Пэлас" была команда по крикету, основанная в 1857-м. Через четыре года была создана и футбольная команда, однако только на любительском уровне. Правда, "стекольщики" (прозвище клуба как раз благодаря Хрустальному дворцу, построенному из стекла) даже приняли участие в учреждении Футбольной ассоциации Англии и дошли до полуфинала первого розыгрыша старейшего в истории футбольного турнира – Кубка Англии.

На время команда пропала с радаров, и даже не появлялась в исторических записях, но в 1905-м году снова вернулась. Более того – со статусом профессионального клуба, начав путь из Второго дивизиона Англии, ведь “Кристал Пэлас” было отказано сразу стать командой Высшего дивизиона.

"Тоттенхэм Хотспур" (Лондон, Англия)

Далее мы поднимемся на 16 миль по английской столице на север – в гости к "шпорам". Основателями "Тоттенхэма", как и в случае с "Кристал Пэлас", были те, кто имел непосредственное отношение к крикету. ФК "Хотспур" в сентябре 1882 был создан группой школьников, которые были членами крикетного клуба "Хотспур". Причина проста: нужно было поддерживать форму в зимние месяцы, ведь в крикет в холодных условиях невозможно было играть.

А именно вот это название “Хотспур” имеет военное начало – в честь Сэра Гарри Хотспура. Он был солдатом и одним из отпрысков владельцев земли, на которой был построен стадион команды. А "Тоттенхэм" - это в честь района (без географической принадлежности все же не обошлись).

Сокращенно фанаты используют “сперс” – на украинском “шпоры”. Также английское произношение склоняется к тому, чтобы "съедать" состав в названии этого района, и говорить все-таки "Тоттнем", а писать "Tottenham".

"Арминия" (Билефельд, Германия)

Еще одна команда, в названии которой есть военный характер (как и у "Тоттенхэма"). Клуб был основан благодаря… объявлениям в газете. Несколько единомышленников решили организовать футбольную команду в неспортивном обществе. Так как трудно было новых сподвижников, то было решено задействовать как раз прессу. Благодаря этому было собрано 14 мужчин, которые в ресторане в подвале старой ратуши заложили футбольный клуб в 1905-м году.

Название выбрали в честь вождя херусского племени (союз германских племен времен античности) Арминия, который жил еще в конце периода до нашей эры и в начале нашей эры. Он был полководцем, которого до сих пор с уважением признают в немецком обществе. Арминий в 9-м году уже нашей эры нанес одно из величайших поражений античному Риму. В 2020-м Netflix снял сериал "Варвары", в котором и описывается история Битвы в Тевтобургском Лесу. Затем на его жизненном пути были еще не менее важны победы, благодаря чему он стал одним из самых могущественных персонажей в истории Германии.

53-метровая статуя Арминия в футболке "Арминии"/ фото Getty Images

"Герта" (Берлин, Германия)

Столичные клубы европейских чемпионатов всегда отличались своей мощностью, но это не о немецком футболе. Звезд с неба "Герта" никогда не хватала, да и была, в основном, середнячком. А история названия клуба уж слишком проста, однако непривычна.

Основатели клуба, Фриц и Макс Линдеры, выбирая в 1882 году название для команды, остановились на названии парохода, на котором недавно ходили по местной реке Гафель. Более того, даже первые цвета формы клуба были в цветах дымохода судна: белый, синий и желтый. Впоследствии желтый исчез, а белый и синий вместе с командой и по сегодняшний день.

"Боруссия" (Менхенгладбах, Германия) и "Боруссия" (Дортмунд, Германия)

Первоначально была основана именно "Боруссия" Менхенгладбах – в 1900 году. По венам первых членов клуба бежал патриотизм, поэтому они решили назвать клуб так, чтобы был созвучен родному региону – Пруссии. Где связь, спросите вы? Пруссия на латыне будет Borussia. Именно в это королевство входил город Менхенгладбах, который, кстати, раньше назывался Мюнхен-Гладбах.

Девять лет спустя появилась на свет и дортмундская "Боруссия" благодаря восстанию молодым юношам, которые не хотели больше играть под наблюдением священника. Но название было выбрано несколько другим способом, как это сделали их тезки. Кстати, скорее всего, это даже не было воровством у Гладбаха. Ребята собрались в баре, чтобы обсудить детали создания клуба и при выборе названия остановились на табличке пивоварни, которая была рядом. Там писало: "Borussia-Brauerei". Еще одна нотка огня в противостоянии с "Баварией", прозвище которой - "пивовары".

Хотя, с другой стороны, фаны "шмелей" на "Сигнал Идуна Парк" в своем секторе используют флаг Пруссии. Итак, все-таки плагиат? Или просто собственное мнение одного из представителей ультрас?

Фото - Getty Images

“Брайтон энд Хоув Альбион” (Брайтон, Англия)

С частицей "Брайтон" в названии все понятно – походит она от родного города. А вот “Альбион” – это больше исторический момент, чем географический. Впервые этот термин появился в IX веке и использовался для названия Британских островов.

Происхождение названия латинское, ведь “albus” означает “белый”. Собственно, и названо было так из-за Белых скал Дувра, окружающих береговую линию Британских островов из пролива Па-де-кале (также проходящий мимо Франции). Позже “Альбион” употребляли для названий определенных регионов, но за Британией закрепилось известное нам прозвище Туманный Альбион. Ну и "Брайтон" тоже добавил себе старинное традиционное название как часть своего. Однако не только он так “оригинален”, ведь так же сделали и “Вест Бромвич Альбион” и “Бертон Альбион”.

"Вулверхэмптон Уондерерз" (Вулверхэмптон, Англия)

Еще один представитель классического названия в честь города, но с необычной второй частью. Она связана с "кочевным" началом становления клуба, ведь "вулвз" в течение стартовых лет не могли найти себе постоянное место. Кстати, основателями были религиозные личности – два ученика церковной школы Святой Луки. В 1877 году команда и имела такое название: ФК "Сейнт-Лука".

"Уондерерз" с английского переводится как "блуждающие", а "Вулверхэмптон" постоянно бродил в поисках мест для проведения матчей. В конце концов, все-таки после четырех лет поисков команда осела в Вулверхэмптоне в 1881 году. Такую же историю имеет и "Болтон Уондерерз", который тоже взял себе такую ​​частичку к названию.

"Сельта" (Виго, Испания)

Клуб происходит из региона, который созвучен украинской Галичине – испанской Галиции (так иногда иностранцы называют и саму Галичину). Футбол туда привезли британские работники, а сначала команда назывались "Виго" (1905 г.). Позже, в процессе слияния с другим местным клубом "Фортуной", образовался "Клуб Реал Фортуна Виго".

А уже в 1923 еще больше местных клубов объединились в один. Название выбирали из нескольких вариантов, а самым главным критерием были мощь и демонстрация силы футбола Галиции. Основатель этого клуба, Мануэль де Кастро, остановился на “Сельте” - в честь кельтов, которые оставили свой след в регионе. Испанское правописание дает “celta”, а в связи с языковыми признаками и разным звучанием все остановились на названии клуба “Сельта”. Но прозвище осталось то же – кельты.

"Эспаньол" (Барселона, Испания)

Достаточно понятное название клуба, ведь "Эспаньол" переводится как "Испанский". Он был создан для того, чтобы в Каталонии, в которой обычно были сепаратистские взгляды, подчеркнуть любовь к Испании.

Основателем был студент Университета Барселоны Анхель Родригес. Он хотел также выделить само испанское происхождение команды наперекор "Барселоне", которая была основана годом ранее иностранцами. И вот именно в "Эспаньоле" было позволено играть всем испанцам, а не только каталонцам или тем же иностранцам, как это было в других клубах.

Кстати, первый матч между основными каталонскими командами состоялся уже в декабре 1900 года и закончился нулевой ничьей.

Фото: Википедія, cattur.com