FIFA The Best: Месси проголосовал за Неймара, а Левандовский и Салах – за Жоржиньо

ФИФА опубликовала выбор каждого, кто голосовал в рамках награждения The Best. Лионель поставил на первое место Неймара, а Роберт и Мохамед – Жоржиньо.

Вторую и третью позицию нападающий "ПСЖ" отдал Киллиану Мбаппе и Кариму Бензема соответственно. Роберт поставил вторым Лионеля Месси, а третьим Криштиану Роналду, а Салах отдал голоса Месси и Левандовскому.

Напомним, что за лучшего игрока FIFA The Best голосовали капитаны национальных команд, тренера, а также по одному представителю медиа из каждой страны.