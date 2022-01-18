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FIFA The Best: Месси проголосовал за Неймара, а Левандовский и Салах – за Жоржиньо
Стало известно как голосовали сами номинанты
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
ФИФА опубликовала выбор каждого, кто голосовал в рамках награждения The Best. Лионель поставил на первое место Неймара, а Роберт и Мохамед – Жоржиньо.
Вторую и третью позицию нападающий "ПСЖ" отдал Киллиану Мбаппе и Кариму Бензема соответственно. Роберт поставил вторым Лионеля Месси, а третьим Криштиану Роналду, а Салах отдал голоса Месси и Левандовскому.
Напомним, что за лучшего игрока FIFA The Best голосовали капитаны национальных команд, тренера, а также по одному представителю медиа из каждой страны.
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