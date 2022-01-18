Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ньюкасл готов предложить около 50 миллионов евро за форварда Реала
Англичане не жалеют денег
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Нападающий мадридского "Реала" Эден Азар может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах 31-летнего игрока заинтересован "Ньюкасл Юнайтед", сообщает AS.
По информации источника, "сороки" могут предложить £ 41 млн (€ 49,2 млн) за трансфер футболиста. Помешать переходу Азара в английский клуб может низкое положение "Ньюкасла" в таблице АПЛ.
В нынешнем сезоне бельгийский нападающий принял участие в 13 матчах испанской Примеры и отдал 1 результативную передачу.
Популярное сейчас
- Черноморец первым проведёт контрольный матч. Таблица спаррингов клубов УПЛ
- "Обалденный трансфер". Ярославский анонсировал очередное подписание Металлиста
- Легенда Мадрида. Умер 12-кратный чемпион Испании и единственный 6-кратный обладатель КЕЧ
- Миколенко - второй по оценкам в составе Эвертона за игру с Норвичем
- Отец года: Левандовский сделал прическу дочке с помощью пылесоса
- Одноклубник Зинченко оказался в центре скандала с девушкой и тремя звездными любовницами. ФОТО