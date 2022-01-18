Ньюкасл готов предложить около 50 миллионов евро за форварда Реала

Нападающий мадридского "Реала" Эден Азар может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах 31-летнего игрока заинтересован "Ньюкасл Юнайтед", сообщает AS.

По информации источника, "сороки" могут предложить £ 41 млн (€ 49,2 млн) за трансфер футболиста. Помешать переходу Азара в английский клуб может низкое положение "Ньюкасла" в таблице АПЛ.

В нынешнем сезоне бельгийский нападающий принял участие в 13 матчах испанской Примеры и отдал 1 результативную передачу.