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Ньюкасл готов предложить около 50 миллионов евро за форварда Реала

Англия
(1 голосов)

Англичане не жалеют денег

Ньюкасл готов предложить около 50 миллионов евро за форварда Реала

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Нападающий мадридского "Реала" Эден Азар может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах 31-летнего игрока заинтересован "Ньюкасл Юнайтед", сообщает AS.

По информации источника, "сороки" могут предложить £ 41 млн (€ 49,2 млн) за трансфер футболиста. Помешать переходу Азара в английский клуб может низкое положение "Ньюкасла" в таблице АПЛ.

В нынешнем сезоне бельгийский нападающий принял участие в 13 матчах испанской Примеры и отдал 1 результативную передачу.

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В статье: Эден Азар Реал (Мадрид) Ньюкасл
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Комментарии (4)
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FCZK-1922 (Кировоград)
18.01.2022 в 18:32
Деньги н ветер
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0
0
Джим Слэйд (Харьков)
18.01.2022 в 18:23
Мне кажется, Реал и за 4 бы его с радостью отдал
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0
0
Algrab (Костопiль)
18.01.2022 в 18:08
Продано!!!
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+1
0
sasha_lv (Львів)
18.01.2022 в 18:20
при тому-негайно!!!!!
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0
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