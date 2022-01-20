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Изменить все за две минуты. Лестер - Тоттенхэм 2:3. Обзор матча и видео голов

Англия
(1 голосов)

Лестер – Тоттенхэм ⋉ 2:3 ⋊ Видео и обзор матча ⋙ 19 января 2022 ⋇ АПЛ на UA-Футбол

Изменить все за две минуты. Лестер - Тоттенхэм 2:3. Обзор матча и видео голов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

“Тоттенхэму” удалось сделать впечатляющий камбэк в перенесенном матче Премьер-лиги с “Лестером”. Команда Антонио Конте дважды проигрывала “лисам”, но если первый мяч гости отыграли еще в первом тайме, то последние два гола “Тоттенхэм” забил уже в компенсированное время. Дубль сделал нидерландский вингер Стивен Бергвейн. На 90+5 минуте он сравнял счет, а на 90+7 – вырвал победу. Фантастика.

Чемпионат Англии, 17-й тур. Лестер, “Кинг Пауэр Стэдиум”

“Лестер” – “Тоттенхэм” 2:3

Голы: Дака 24, Мэддисон 76 – Кейн 38, Бергвейн 90+5, Бергвейн 90+7

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В статье: Английская Премьер-лига Тоттенхэм (Лондон) АПЛ Харри Кейн видеоповторы Лестер Сити Стивен Бергвейн
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