Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Эриксен на финальной стадии подписания контракта с Брентфордом
На непродолжительный срок
Getty Images / Global Images Ukraine
Кристиан Эриксен близок к тому, чтобы вернуться в АПЛ. Английские СМИ сообщают, что "Брентфорд" на финальной стадии подписании контракта с датчанином.
Соглашение между "пчелами" и хавбеком будет подписано на шесть месяцев.
Прошлим клубом 29-летнего полузащитника был миланский "Интер". Эриксен покинул стан "нерадзурри" из-за правил Серии А насчет игроков с дефибриллятором.
Ранее Кристиана также связывали с "Аяксом", за который футболист уже выступал в начале карьеры.
Популярное сейчас
- Сборная Польши готова предложить Шевченко меньше, чем он хочет, но больше, чем он зарабатывал у Дженоа
- Сербия - Украина. Анонс и прогноз на матч Евро-2022 по футзалу
- Громов остается в Заре, Кривбасс подписывает Бухала. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Не осилил. Популярный спортивный "диктор" из Ганы поиздевался и над Александром Зинченко
- Секрет победы Реала в Суперкубке - в особой мотивации от девушки Федерико Вальверде! ФОТО
- Отец года: Левандовский сделал прическу дочке с помощью пылесоса