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Эриксен на финальной стадии подписания контракта с Брентфордом

Англия
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На непродолжительный срок

Эриксен на финальной стадии подписания контракта с Брентфордом

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Кристиан Эриксен близок к тому, чтобы вернуться в АПЛ. Английские СМИ сообщают, что "Брентфорд" на финальной стадии подписании контракта с датчанином.

Соглашение между "пчелами" и хавбеком будет подписано на шесть месяцев.

Прошлим клубом 29-летнего полузащитника был миланский "Интер". Эриксен покинул стан "нерадзурри" из-за правил Серии А насчет игроков с дефибриллятором.

Ранее Кристиана также связывали с "Аяксом", за который футболист уже выступал в начале карьеры.

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В статье: Кристиан Эриксен Брентфорд
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Источник:
Sky Sports

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