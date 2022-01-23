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Клопп: Важно, что мы добились победы без Салаха и Мане. Их отъезд сделал ситуацию напряженной

Англия
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Коуч "красных" подвел итоги победы над "стекольщиками"

Клопп: Важно, что мы добились победы без Салаха и Мане. Их отъезд сделал ситуацию напряженной

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал победу над "Кристал Пэлас" в матче 23-го тура АПЛ. Мерсисайдцы сейчас играют без нескольких лидеров - Мане, Салах и Кейта отправились на Кубок Африки.

"Важно, что мы добились этого без них. Их отъезд сделал ситуацию напряженной. Когда у тебя нет максимальной скорости на фланге, то тебе, конечно, нужно вносить изменения в этих зонах. Парни хорошо поработали, чтобы отличиться. Они отлично справились, и я более чем доволен этим.

Это очень важно! Ты пытаешься сделать все, и ты не всегда можешь превосходить соперника или доминировать над ним, но результат необходим. Это футбол. Нам было сложно, но мы справились.

"Кристал Пэлас" – по-настоящему талантливая команда, вау. Мы хорошо играли в первые 35 минут, но не смогли удержать преимущество и открыли для них дверь. А они были более чем готовы войти в нее. Все это делает победу еще слаще, ведь мы так хорошо поработали", – рассказал немецкий наставник.

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль Кристал Пэлас (Лондон)
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Источник:
BBC

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