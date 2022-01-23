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Будничное поражение Конте. Челси - Тоттенхэм 2:0. Видео голов и обзор матча

Англия
(1 голосов)

Челси - Тоттенхэм ⋉ 2:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 23.01.2022 ⋇ АПЛ на UA-Футбол

Будничное поражение Конте. Челси - Тоттенхэм 2:0. Видео голов и обзор матча

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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"Челси" очень тяжело спорить с "Манчестер Сити" за титул короля АПЛ, однако это не значит, что команда Томаса Тухеля не стремится побеждать. Свое настроение "синие" показали в поединке с "Тоттенхэмом" – команда Конте уступила обычный стиль. Без эмоций, без особых шансов. Итальянец проиграл своей бывшей команде.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча АПЛ.

АПЛ, 23-й тур.

Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)

Главный судья: Пол Тирни (Англия)

"Челси" – "Тоттенхэм" 2:0

Голы: Зиеш (47), Силва (55)

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Челси (Лондон)
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