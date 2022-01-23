Будничное поражение Конте. Челси - Тоттенхэм 2:0. Видео голов и обзор матча

"Челси" очень тяжело спорить с "Манчестер Сити" за титул короля АПЛ, однако это не значит, что команда Томаса Тухеля не стремится побеждать. Свое настроение "синие" показали в поединке с "Тоттенхэмом" – команда Конте уступила обычный стиль. Без эмоций, без особых шансов. Итальянец проиграл своей бывшей команде.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча АПЛ.

АПЛ, 23-й тур.

Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)

Главный судья: Пол Тирни (Англия)

"Челси" – "Тоттенхэм" 2:0

Голы: Зиеш (47), Силва (55)