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Будничное поражение Конте. Челси - Тоттенхэм 2:0. Видео голов и обзор матча
Челси - Тоттенхэм ⋉ 2:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 23.01.2022 ⋇ АПЛ на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Челси" очень тяжело спорить с "Манчестер Сити" за титул короля АПЛ, однако это не значит, что команда Томаса Тухеля не стремится побеждать. Свое настроение "синие" показали в поединке с "Тоттенхэмом" – команда Конте уступила обычный стиль. Без эмоций, без особых шансов. Итальянец проиграл своей бывшей команде.
Смотрите, как это было, в видеообзоре матча АПЛ.
АПЛ, 23-й тур.
Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)
Главный судья: Пол Тирни (Англия)
Голы: Зиеш (47), Силва (55)
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