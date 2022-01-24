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Вышел из клубного автобуса. Юрген Клопп вынес несколько бутылок с пивом для фанатов Ливерпуля
Можно ли увидеть подобное от Пепа?
Getty Images / Global Images Ukraine
Менеджер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп вышел к болельщикам "красных" после победы команды над "Кристал Пэлас" (3:1) в матче 23-го тура чемпионата. Немецкий тренер вынес две бутылки пива Peroni из клубного автобуса.
Из-за коронавирусных ограничений болельщики мерсисайдцев не смогли присутствовать на стадионе "орлов". Лишь несколько поклонников приехало в Лондон к "Селлхерст Парк" и ждало команду после финального свистка. Клопп не мог их проигнорировать – помимо нескольких бутылочек пенного, Юрген одарил их своей лучезарной улыбкой.
Jurgen giving bevies out lad pic.twitter.com/YaqXXuLw3R— Amar???? (@amar_kanwal) January 23, 2022
"Манчестер Сити" лидирует в турнирной таблице первенства – 23 матча, 57 очков. "Ливерпуль" дышит в спину с поединком в запасе (48 баллов).
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