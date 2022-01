Во время матча Челси – Тоттенхэм в защитника синих бросили зажигалку и металлическую открывалку

Вчера, 23 января, лондонский "Челси" добыл победу в рамках третьего за месяц дерби с "Тоттенхэмом" (2:0). Команды встречались в 23-м туре чемпионата Англии, до этого "синие" оказались сильнее в двух поединках полуфинала Кубка лиги.

По информации британских СМИ, во втором тайме болельщики "лилейно-белых" бросили в защитника "пенсионеров" Антонио Рюдигера различные предметы, в частности зажигалку и открывалку для бутылок.

Немец обратил внимание главного арбитра матча Пола Тирни на поведение поклонников "Тоттенхэма", однако тот игру не остановил. FA проведет расследование и накажет виновных.

First of many lighters thrown at @ToniRuediger by people who don't deserve to go to football matches.



This isn't a Spurs problem, it's a shitty people problem.



I hope they get lifetime bans. Sort yourselves out you idiots. @LondonBluePod pic.twitter.com/SG5iStbrhq