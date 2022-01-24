Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард не хочет переходить в "Ньюкасл" на постоянной основе, сообщает Manchester Evening News.

По данным источника, футболист хочет выступать в другом клубе только на правах аренды. А в конце сезона, когда истекает его контракт с "МЮ", определиться с командой, в которой он хотел бы играть на долгосрочной основе.

Контракт Лингарда с "МЮ" рассчитан до лета 2022 года. В конце сезона он станет свободным агентом. В этом сезоне Лингард сыграл в 14 матчах, забив 2 гола и сделав 1 ассист.