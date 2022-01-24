  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Лингард не хочет переходить в Ньюкасл
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лингард не хочет переходить в Ньюкасл

Англия
(2 голосов)

Игрок останется в МЮ

Лингард не хочет переходить в Ньюкасл

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард не хочет переходить в "Ньюкасл" на постоянной основе, сообщает Manchester Evening News.

По данным источника, футболист хочет выступать в другом клубе только на правах аренды. А в конце сезона, когда истекает его контракт с "МЮ", определиться с командой, в которой он хотел бы играть на долгосрочной основе.

Контракт Лингарда с "МЮ" рассчитан до лета 2022 года. В конце сезона он станет свободным агентом. В этом сезоне Лингард сыграл в 14 матчах, забив 2 гола и сделав 1 ассист.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ньюкасл Джесси Лингард Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...