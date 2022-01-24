  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Уотфорд принял решение уволить Клаудио Раньери
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Уотфорд принял решение уволить Клаудио Раньери

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Итальянец проработал всего 3 месяца

Уотфорд принял решение уволить Клаудио Раньери

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

"Уотфорд" уволил главного тренера Клаудио Раньери, сообщает The Athletic и Николо Скира. Менеджер работал в клубе с 4 октября.

Последний матч 21 января "Уотфорд" проиграл "Норвичу" со счетом 0:3. Сейчас "шершни" занимают 19 место в АПЛ.

У Раньери всего 2 победы в 14 матчах у руля клуба. "Уотфорд" 1 раз сыграл вничью и 11 раз проиграл.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Клаудио Раньери Уотфорд Норвич Сити
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
theathletic.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...