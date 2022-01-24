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Уотфорд принял решение уволить Клаудио Раньери
Итальянец проработал всего 3 месяца
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"Уотфорд" уволил главного тренера Клаудио Раньери, сообщает The Athletic и Николо Скира. Менеджер работал в клубе с 4 октября.
Confirmed! #Watford have decided to sack Claudio #Ranieri. #transfers #Hornets #watfordfc https://t.co/BDRaBK3LK2— Nicolò Schira (@NicoSchira) January 24, 2022
Последний матч 21 января "Уотфорд" проиграл "Норвичу" со счетом 0:3. Сейчас "шершни" занимают 19 место в АПЛ.
У Раньери всего 2 победы в 14 матчах у руля клуба. "Уотфорд" 1 раз сыграл вничью и 11 раз проиграл.
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