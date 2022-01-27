The Athletic: Некоторые атакующие футболисты Челси недовольны тактикой и отношением Тухеля

По информации авторитетного издания The Athletic, многие атакующие игроки "Челси" недовольны тем, как менеджер команды Томас Тухель использует их на поле. Также исполнителей не устраивает отношение со стороны немецкого специалиста.

Как сообщает источник, некоторые из них подумывают покинуть Лондон уже этим летом. Их беспокоит как отсутствие стабильности при выборе атакующей тройки (неспособность наладить "химию"), так и якобы жесткая, а порой даже и жестокая манера общения Тухеля. Томас очень агрессивно реагирует на упущенные моменты форвардов как в матчах, так и на тренировках – нападающие "Челси" попросту теряют уверенность в себе.

В частности, в своем недавнем интервью Кристиан Пулишич заявил, что он не всегда играет там, где хочет.

При этом важно подчеркнуть, что в целом Тухель старается хорошо ладить с командой. Томас приглашал игроков к себе на новоселье в Лондоне, также устраивал несколько дорогих ужинов для футболистов и штаба.