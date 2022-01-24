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Тухель тактически переиграл Конте, Милан и Юве отказались играть в футбол. Аудиомнение #134
Уик-энд!
Getty Images / Global Images Ukraine
Обсуждаем поединки между "Челси" и "Тоттенхэмом", "Миланом" и "Ювентусом". Послушать выпуски можно на Megogo Audio, Google Podcasts, YouTube ↓ , Facebook, Castbox ↓ – подписывайтесь. На данных площадках вы также найдете другие подкасты сайта UA-Футбол.
Выясняем, какое дерби вышло более скучным – Лондона или Италии. Мы не спали под матч "Милан" – "Ювентус" и поэтому рассказываем о бестолковом Дибале, влиянии Кьезы на сегодняшнюю версию команды "бьянконери", а также влиянии Роналду на предыдущую. Есть ли у "Юве" вектор развития? В чем их "гениальный" просчет? Объясняем, почему "Тоттенхэм" в третий раз подряд уступил "Челси", почему Пол Тирни не должен судить топ-матч АПЛ. А еще балдеем с волшебства Зиеша. Еще больше мыслей внутри подкаста.
Таймкоды:
00:00 – Всем привет!
00:28 – "Челси" – "Тоттенхэм" (2:0);
09:32 – "Милан" – "Ювентус" (0:0);
17:38 – Не попадайте в офсайд!
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