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Тухель тактически переиграл Конте, Милан и Юве отказались играть в футбол. Аудиомнение #134

Англия
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Уик-энд!

Тухель тактически переиграл Конте, Милан и Юве отказались играть в футбол. Аудиомнение #134

Getty Images / Global Images Ukraine

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Обсуждаем поединки между "Челси" и "Тоттенхэмом", "Миланом" и "Ювентусом". Послушать выпуски можно на Megogo Audio, Google Podcasts, YouTube ↓ , Facebook, Castbox ↓ подписывайтесь. На данных площадках вы также найдете другие подкасты сайта UA-Футбол.

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Выясняем, какое дерби вышло более скучным – Лондона или Италии. Мы не спали под матч "Милан" – "Ювентус" и поэтому рассказываем о бестолковом Дибале, влиянии Кьезы на сегодняшнюю версию команды "бьянконери", а также влиянии Роналду на предыдущую. Есть ли у "Юве" вектор развития? В чем их "гениальный" просчет? Объясняем, почему "Тоттенхэм" в третий раз подряд уступил "Челси", почему Пол Тирни не должен судить топ-матч АПЛ. А еще балдеем с волшебства Зиеша. Еще больше мыслей внутри подкаста.

Таймкоды:

00:00 – Всем привет!

00:28 – "Челси" – "Тоттенхэм" (2:0);

09:32 – "Милан" – "Ювентус" (0:0);

17:38 – Не попадайте в офсайд!

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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Тьяго Силва Массимилиано Аллегри Антонио Конте Ромелу Лукаку Стефано Пиоли Томас Тухель Тоттенхэм (Лондон) Челси (Лондон) Хаким Зиеш Милан Пауло Дибала Федерико Кьеза Мейсон Маунт Подкаст Аудиомнение Пол Тирни Подкасты UA-Футбол
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