Тухель тактически переиграл Конте, Милан и Юве отказались играть в футбол. Аудиомнение #134

Обсуждаем поединки между "Челси" и "Тоттенхэмом", "Миланом" и "Ювентусом". Послушать выпуски можно на Megogo Audio, Google Podcasts, YouTube ↓ , Facebook, Castbox ↓ – подписывайтесь. На данных площадках вы также найдете другие подкасты сайта UA-Футбол.

Выясняем, какое дерби вышло более скучным – Лондона или Италии. Мы не спали под матч "Милан" – "Ювентус" и поэтому рассказываем о бестолковом Дибале, влиянии Кьезы на сегодняшнюю версию команды "бьянконери", а также влиянии Роналду на предыдущую. Есть ли у "Юве" вектор развития? В чем их "гениальный" просчет? Объясняем, почему "Тоттенхэм" в третий раз подряд уступил "Челси", почему Пол Тирни не должен судить топ-матч АПЛ. А еще балдеем с волшебства Зиеша. Еще больше мыслей внутри подкаста.

Таймкоды:

00:00 – Всем привет!

00:28 – "Челси" – "Тоттенхэм" (2:0);

09:32 – "Милан" – "Ювентус" (0:0);

17:38 – Не попадайте в офсайд!