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Де Брюйне, Де Хеа и Моутиньо - номинанты на награду игроку месяца в АПЛ
Де Брюйне, Де Хеа и Моутиньо - номинанты на награду игроку месяца в АПЛ
Фото: Voetbal24
Всего в списке шесть претендентов: полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне (3 матча, 1 гол и 1 ассист). Давид Де Хеа, голкипер, Манчестер Юнайтед (4 матча, 1 клиншит). Жоау Моутиньо, полузащитник, Вулвехэмптон Вондерерс (3 матча, 2 гола и 1 передача).
Также номинированы: Джеймс Уорд-Прауз, полузащитник, Саутгемптон (3 матча, 1 гол и 1 ассист); Джек Харрисон, полузащитник, Лидс Юнайтед (3 матча, 4 гола); Джаррод Боуэн, полузащитник, Вест Хэм Юнайтед (4 матча, 3 гола).
Голосование проходит на официальном сайте АПЛ и закончится 31 января.
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