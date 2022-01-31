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Официально: Кристиан Эриксен вернулся в АПЛ

Англия
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В самый датский клуб чемпионата

Официально: Кристиан Эриксен вернулся в АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен стал игроком "Брентфорда". Контракт между сторонами, как и ожидалось, подписан до конца кампании-2021/22. Менеджер "пчел" Томас Франк ранее пересекался с Кристианом в юношеской сборной Дании:

"Я с нетерпением жду возможности снова поработать с ним. Мы воспользовались невероятным шансом пригласить в "Брентфорд" игрока мирового уровня. Он не тренировался с командой семь месяцев, но проделал большую работу самостоятельно. Он в хорошей форме, но теперь ему необходимо поработать вместе с командой".

Пресс-служба "Брентфорда" заверяет, что медики клуба провели глубочайшее обследование организма Кристиана, руководство уверено в способности игрока вернуться на высочайший уровень.

Напомним, Эриксен расторг договор с "Интером". Регламент Серии А не позволяет 29-летнему хавбеку выходить на поле, ведь после остановки сердца в поединке с Финляндией на ЕВРО-2020 ему установили имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор.

Эриксен ранее играл за "Тоттенхэм" (2013-2020, 300 матчей). 12 июня в концовке первого тайма матча ЕВРО-2020 Дания – Финляндия (0:1) Эриксен упал на газон и не смог подняться из-за сердечного приступа. Кристиану оказывали экстренную помощь на поле на протяжении 15 минут, затем его увезли в больницу.

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В статье: Кристиан Эриксен Брентфорд
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Источник:
brentfordfc.com

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Комментарии (1)
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Ten0N (Leopolis)
31.01.2022 в 10:48
Удачи Кристиану!
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