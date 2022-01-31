Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Официально: Кристиан Эриксен вернулся в АПЛ
В самый датский клуб чемпионата
Getty Images / Global Images Ukraine
Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен стал игроком "Брентфорда". Контракт между сторонами, как и ожидалось, подписан до конца кампании-2021/22. Менеджер "пчел" Томас Франк ранее пересекался с Кристианом в юношеской сборной Дании:
"Я с нетерпением жду возможности снова поработать с ним. Мы воспользовались невероятным шансом пригласить в "Брентфорд" игрока мирового уровня. Он не тренировался с командой семь месяцев, но проделал большую работу самостоятельно. Он в хорошей форме, но теперь ему необходимо поработать вместе с командой".
✍ Welcome to Brentford, @ChrisEriksen8 ????#BrentfordFC ???? #EriksenJoins pic.twitter.com/O8h5WbdUZ2— Brentford FC (@BrentfordFC) January 31, 2022
Пресс-служба "Брентфорда" заверяет, что медики клуба провели глубочайшее обследование организма Кристиана, руководство уверено в способности игрока вернуться на высочайший уровень.
Напомним, Эриксен расторг договор с "Интером". Регламент Серии А не позволяет 29-летнему хавбеку выходить на поле, ведь после остановки сердца в поединке с Финляндией на ЕВРО-2020 ему установили имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор.
Эриксен ранее играл за "Тоттенхэм" (2013-2020, 300 матчей). 12 июня в концовке первого тайма матча ЕВРО-2020 Дания – Финляндия (0:1) Эриксен упал на газон и не смог подняться из-за сердечного приступа. Кристиану оказывали экстренную помощь на поле на протяжении 15 минут, затем его увезли в больницу.
Популярное сейчас
- Игнатенко в Бордо, а Супряга в Сампдории. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Шабанов перейдет в венгерский клуб - источник
- Дембеле договорился с ПСЖ, что перейдет летом как свободный агент
- Уотфорд подписал 24-летнего нигерийца – фанаты не верят, что он может быть настолько юным
- Неймар приобрел две NFT-картинки за миллион долларов. ФОТО
- Джорджина Родригес наплевала на родных после начала отношений с Криштиану Роналду