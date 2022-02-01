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Фулхэм арендовал хавбека Ливерпуля. В свою очередь талант дачников не поехал к Клоппу из-за бюрократии

Англия
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Может, летом теперь попытаются?

Фулхэм арендовал хавбека Ливерпуля. В свою очередь талант дачников не поехал к Клоппу из-за бюрократии

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Боссам "Ливерпуля" и "Фулхэма" не хватило времени, чтобы провернуть трансфер 19-летнего полузащитника "дачников" Фабиу Карвальо. Сделка не была зарегистрирована, так как руководители не оформили все необходимые бумаги.

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Англичанин даже успешно прошел медосмотр, клубы обо всем полностью договорились, но бюрократический элемент никто не отменял. Считалось, что хорошим сигналом для завершения сделки станет аренда Неко Уильямса в "Фулхэм". Тем не менее, если из стана "красных" в Лондон Неко отправился, то в обратном направлении Фабиу не доехал. Теперь стороны вернутся к данному вопросу уже летом, стараясь действовать своевременно.

Фабио – воспитанник "Фулхэма", его контракт истекает в июне. В текущем сезоне Карвальо сыграл 18 матчей (7 голов и 4 ассиста).

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В статье: Фулхэм (Лондон) Ливерпуль Неко Уильямс Фабио Карвальо
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