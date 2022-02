Фулхэм арендовал хавбека Ливерпуля. В свою очередь талант дачников не поехал к Клоппу из-за бюрократии

Боссам "Ливерпуля" и "Фулхэма" не хватило времени, чтобы провернуть трансфер 19-летнего полузащитника "дачников" Фабиу Карвальо. Сделка не была зарегистрирована, так как руководители не оформили все необходимые бумаги.

Англичанин даже успешно прошел медосмотр, клубы обо всем полностью договорились, но бюрократический элемент никто не отменял. Считалось, что хорошим сигналом для завершения сделки станет аренда Неко Уильямса в "Фулхэм". Тем не менее, если из стана "красных" в Лондон Неко отправился, то в обратном направлении Фабиу не доехал. Теперь стороны вернутся к данному вопросу уже летом, стараясь действовать своевременно.

Neco Williams has joined @FulhamFC on loan for the remainder of the 2021-22 season. Good luck, @necowilliams01 ????

Фабио – воспитанник "Фулхэма", его контракт истекает в июне. В текущем сезоне Карвальо сыграл 18 матчей (7 голов и 4 ассиста).

Official. Neco Williams joins Fulham on loan from Liverpool, deal completed and signed just before the end of the window. ???????? #LFC #DeadlineDay



…definitely a good signal to complete Fabio Carvalho deal in the coming months. pic.twitter.com/RlUG6zwBvs